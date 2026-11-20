Felipe Mora rescata el empate y el San Luis dice adiós al Apertura
El Atlético igualó 1-1 con Puebla y ambos equipos quedaron fuera de la fase final.
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El Atlético de San Luis cerró el Apertura 2026 con un empate 1-1 ante Puebla. Felipe Mora marcó al inicio del segundo tiempo para rescatar un punto en el último partido de los potosinos en el torneo.
La Franja se adelantó al minuto 4. Kevin Velasco asistió al uruguayo Mathías Tomás, quien abrió el marcador con un zurdazo. El portero Daniel Gutiérrez destacó bajo los tres palos y Puebla se fue al descanso con ventaja.
El empate llegó al 48, cuando el delantero chileno Felipe Mora batió a Gutiérrez con un disparo de derecha. El marcador se mantuvo hasta el silbatazo final.
Puebla terminó la fase regular con cinco triunfos, cinco empates y siete derrotas. Tanto La Franja como el Atlético quedaron eliminados.
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Con información de EL UNIVERSAL.
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