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El Gran Premio de Las Vegas, el vigésimo primero del Mundial de Fórmula Uno de este año, se vio afectado por las adversas condiciones climáticas durante el primer entrenamiento libre, donde la lluvia fue el factor dominante. Ninguno de los pilotos logró completar una vuelta en el circuito urbano de 6.201 metros debido a la intensa lluvia que generó charcos en la pista.

El piloto mexicano Sergio Pérez, quien compite para Cadillac, fue el primero en efectuar un intento en el circuito. Sin embargo, su vuelta se limitó a una ronda de reconocimiento, ya que las condiciones no eran aptas para competir. Otros corredores destacados, como:

Kimi Antonelli , reciente campeón con Mercedes

, reciente campeón con Max Verstappen de Red Bull

de Carlos Sainz de Williams,

tampoco pudieron registrar tiempos durante esta sesión de práctica.

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De acuerdo con las previsiones meteorológicas, se espera que la clasificación del viernes y la carrera del sábado transcurran en condiciones secas, lo que llevó a las escuderías a optar por no arriesgarse y permanecer en los pits bajo la lluvia intensa. Esta decisión también refleja una estrategia conservadora en un deporte que ya de por sí implica altos riesgos. En este contexto, la gestión de las condiciones climatológicas se ha convertido en un aspecto crucial en la planificación de las actividades del fin de semana.

La situación actual del Gran Premio de Las Vegas subraya la incertidumbre que puede provocar el clima en eventos deportivos de este calibre. A medida que avanza el fin de semana, tanto los equipos como los aficionados estarán atentos a las próximas actualizaciones que determinen si se puede llevar a cabo la clasificación y la carrera sin inconvenientes significativos. El desarrollo de la situación seguirá siendo monitorizado por los organizadores y los medios especializados.