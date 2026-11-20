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Este fin de semana, Sergio Pérez y la escudería Cadillac participarán en su tercer Gran Premio de Fórmula Uno en Las Vegas, donde el piloto mexicano llevará un casco diseñado especialmente para esta ocasión. La carrera se llevará a cabo en el circuito callejero que caracteriza a la Ciudad del Pecado, marcando el cierre de su primera temporada en la categoría, un periodo en el que aún no han obtenido puntos en la competencia.

La carrera en Las Vegas ha motivado a muchos pilotos a preparar cascos con diseños únicos, continuando así una tradición dentro del automovilismo. El casco de Pérez, por ejemplo, se destaca por su color negro dominante, complementado con detalles en tonos neón, reflejando el estilo vibrante de la ciudad estadounidense.

Además de ese diseño distintivo, el casco incluye la bandera de México en la parte trasera y el nombre de Pérez, quien espera dejar una impresión positiva en esta carrera. Junto a él, otros pilotos como Valtteri Bottas también llevarán cascos especiales en la competencia, lo que añade un elemento festivo al evento.

Por otro lado, el monoplaza de la escudería Cadillac también presentará un color diferente al habitual, lo que sugiere un enfoque renovado para este Gran Premio. La actividad en Las Vegas no solo representa un desafío en la pista, sino que también denota el compromiso de los equipos y pilotos con esta sede, que se ha vuelto emblemática en el calendario de la Fórmula Uno.

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A medida que se acerca el evento, la expectación crece, tanto entre los aficionados como en la comunidad automovilística, resaltando la importancia de Las Vegas como un escenario significativo para el deporte. El regreso del Gran Premio a esta ciudad revela la atracción que genera la Fórmula Uno en lugares icónicos, ofreciendo una experiencia única para los asistentes.