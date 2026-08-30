San Luis vence y convence

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El conjunto potosino dio la campanada en Monterrey y sumó tres puntos ante unos Rayados que ya apuntan a las semifinales de la Leagues Cup.

Goles tempraneros y dominio potosino

El Atlético de San Luis dio la sorpresa de la Jornada 6 del Apertura 2026 al imponerse 3-1 a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, en una noche en la que el conjunto regiomontano volvió a mostrar problemas para contener los ataques rivales.

Los potosinos golpearon desde temprano. Apenas al minuto 5, David Rodríguez aprovechó un pase filtrado para ingresar al área y definir con la pierna izquierda, poniendo el 0-1 ante la sorpresa de la afición local.

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San Luis amplió la ventaja al minuto 36 con una gran acción individual de Rafael Llorente, quien recorrió varios metros, dejó atrás a la defensa y definió ante la salida del arquero Luis Cárdenas para colocar el 0-2. Con ese marcador terminó la primera mitad, ante un Monterrey que no encontraba contundencia.

Reacción tardía y gol definitivo

Para el complemento, Matías Almeyda movió sus piezas en busca de una reacción y Rayados consiguió descontar al minuto 73 mediante Hugo Cuypers, quien remató dentro del área tras un servicio de cabeza de Fidel Ambriz.

Sin embargo, cuando Monterrey intentaba acercarse en el marcador, San Luis volvió a golpear. Al minuto 79, Óscar Macías recibió un pase de Leonardo Flores y sacó un disparo de pierna izquierda desde fuera del área para marcar el 1-3 definitivo.

El resultado representa un duro golpe para Rayados, que llegaba a este compromiso con la mira puesta también en la Leagues Cup, donde disputará las semifinales. El desgaste y la concentración del cuadro regiomontano quedaron bajo la lupa después de permitir tres goles en casa.

Para el Atlético de San Luis, en cambio, la victoria representa un golpe de autoridad en territorio regiomontano y una importante inyección de confianza para el resto del torneo.

Los potosinos asaltaron el Gigante de Acero y se llevaron tres puntos que pocos tenían presupuestados.