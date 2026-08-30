Atlético de San Luis visita a Rayados en busca de puntos

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Atlético de San Luis visitará a Rayados de Monterrey en el estadio BBVA, en el partido que cerrará la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El conjunto potosino llega al encuentro con tres puntos obtenidos en cinco partidos, por lo que buscará mejorar su posición en la tabla general.

Monterrey, por su parte, acumula nueve unidades después de cinco jornadas y tratará de aprovechar su condición de local para mantenerse entre los equipos que compiten por los primeros lugares.

Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar: Atlético de San Luis para alejarse de la parte baja de la clasificación y Rayados para continuar su avance en el torneo.

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El encuentro en el estadio BBVA marcará el final de la sexta fecha del campeonato mexicano.