Tribunal confirma pago de Dani Alves a Pumas

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El Tribunal Federal Suizo confirmó la resolución que obliga a Dani Alves a pagar 2 millones 250 mil dólares a Pumas por incumplimiento de contrato, de acuerdo con información publicada por ESPN.

La determinación ratifica el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de la disputa entre el exfutbolista brasileño y el Club Universidad Nacional.

El conflicto comenzó después de que Pumas rescindió el contrato de Alves en enero de 2023, tras su detención en Barcelona por una acusación de agresión sexual. El jugador respondió con una demanda por considerar que el club había incumplido el acuerdo laboral.

Después de diversas impugnaciones, el Tribunal Federal Suizo concluyó que los argumentos presentados por la defensa del brasileño no podían prosperar bajo las reglas aplicables a la revisión de laudos deportivos internacionales.

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Con ello, quedaron firmes los elementos considerados por el TAS para establecer la indemnización en favor del equipo mexicano.

Además de los 2.25 millones de dólares, Alves deberá cubrir 17 mil francos suizos por costos judiciales y otros 19 mil francos por gastos procesales.

La cantidad fijada es inferior a los 5 millones de dólares reclamados inicialmente dentro del conflicto contractual.

Dani Alves llegó a Pumas en julio de 2022 y disputó dos torneos con el conjunto universitario antes de que el club terminara anticipadamente su relación contractual.