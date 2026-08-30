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México acumula más de 132 mil personas desaparecidas

Amnistía Internacional también reportó 72 mil cuerpos sin identificar y al menos 45 personas buscadoras asesinadas

Por El Universal

Agosto 30, 2026 06:50 p.m.
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México acumula más de 132 mil personas desaparecidas
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      México registra 132 mil 844 personas desaparecidas y no localizadas, mientras más de 72 mil cuerpos permanecen sin identificar en instalaciones forenses, informó Amnistía Internacional.

      La cifra de desapariciones corresponde al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualizado al 29 de agosto de 2026. Los datos fueron difundidos con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

      La organización también advirtió que, desde 2010, al menos 45 personas dedicadas a buscar a familiares desaparecidos han sido asesinadas o permanecen sin ser localizadas, según un recuento elaborado por Artículo 19.

      Amnistía Internacional sostuvo que las instituciones creadas para prevenir las desapariciones, buscar a las víctimas e investigar los casos no han ofrecido resultados suficientes. Ante esa situación, las familias han recurrido a organismos internacionales para solicitar asistencia técnica y cooperación.

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      El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas activó en marzo de 2025 el procedimiento previsto en el artículo 34 de la convención internacional sobre la materia.

      En abril de 2026, el organismo pidió que la situación de México fuera remitida a la Asamblea General de la ONU, al considerar que existen indicios de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

      El planteamiento fue enviado a la Asamblea General en mayo y podría ser abordado durante septiembre, informó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

      La organización pidió al Estado garantizar la búsqueda de las personas desaparecidas, investigar cada caso y proteger a quienes participan en estas labores. También solicitó reconocer a las buscadoras como defensoras de derechos humanos para facilitar su acceso a mecanismos institucionales de protección.

      Amnistía Internacional señaló que la mayoría de las personas que realizan búsquedas son mujeres expuestas a amenazas, agresiones, estigmatización, afectaciones de salud y dificultades económicas.

      Entre los casos recientes mencionó a Cecilia Acosta Ramblas, desaparecida y posteriormente localizada sin vida en abril, así como a Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, asesinada en junio.

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