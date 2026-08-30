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Nacional

Ejército y Guardia Nacional reportan 27 detenidos

Durante operativos realizados del 17 al 29 de agosto también fueron aseguradas armas, drogas, explosivos, vehículos e inmuebles

Por El Universal

Agosto 30, 2026 07:38 p.m.
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      Elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a 27 personas durante operativos realizados en coordinación con otras autoridades entre el 17 y el 29 de agosto, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

      En ese periodo, las fuerzas federales también destruyeron un campamento y 16 plantíos de marihuana, además de asegurar 12 inmuebles.

      Entre lo decomisado se encuentran 17 armas de fuego, de las cuales 16 son largas y una corta; mil 573 cartuchos, 127 cargadores y 31 artefactos explosivos.

      Las autoridades también reportaron el aseguramiento de 63 dosis y 19 cigarros de marihuana, 97 dosis de metanfetamina, 17 dosis de heroína y 10 dosis de cocaína.

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      La lista incluye 22 vehículos —entre ellos un tractocamión y seis motocicletas—, 69 máquinas tragamonedas, equipo táctico y radios de comunicación.

      La Sedena no precisó en la información difundida los estados donde se realizaron los operativos ni detalló los delitos atribuidos a cada una de las personas detenidas.

      Los arrestados y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para integrar las investigaciones y determinar responsabilidades.

      La dependencia agregó que, durante la actual administración federal, las fuerzas de seguridad han detenido a 52 mil 255 personas y decomisado 26 mil 62 armas de fuego, más de 4.6 millones de cartuchos y 48 mil 267 vehículos.

      Asimismo, reportó el aseguramiento acumulado de 128 mil 318 kilogramos de marihuana y 132 mil 997 kilogramos de metanfetamina.

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