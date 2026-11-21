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El Atlético de San Luis concluyó su participación en la fase regular del Apertura 2026 con un empate 1-1 frente al Puebla, en encuentro correspondiente a la jornada 17, disputado la noche de este viernes 20 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc. Felipe Mora marcó el tanto del conjunto potosino, que cerró el torneo sin poder llevarse la victoria.

El encuentro comenzó con intensidad y apenas al minuto 2 Anderson Duarte exigió al guardameta local con un disparo desde fuera del área. Sin embargo, un minuto después, Mathías Tomás aprovechó un contragolpe para adelantar a Puebla. Los potosinos buscaron reaccionar y generaron oportunidades mediante David Rodríguez, Rafael Llorente y Felipe Mora, aunque no consiguieron igualar antes del descanso.

Para el complemento, Atlético de San Luis encontró la recompensa a su insistencia. Al minuto 48, Anderson Duarte mandó un centro al área que Felipe Mora conectó de primera intención para colocar el 1-1. Dos minutos después, Eduardo Águila estuvo cerca de darle la vuelta al marcador con un remate de cabeza, pero el arquero poblano evitó la anotación.

El conjunto potosino mantuvo la presión y tuvo otras oportunidades por conducto de Felipe Mora, Santiago Muñoz y David Rodríguez, quien al minuto 70 remató dentro del área, aunque el balón pasó apenas por un costado de la portería. Pese a los intentos durante la recta final, el marcador no volvió a modificarse y ambos equipos repartieron unidades. Con este resultado, Atlético de San Luis puso fin a su participación en el Apertura 2026 y en los próximos días se darán a conocer los detalles sobre su regreso a las actividades.

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