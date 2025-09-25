Avanzan Arsenal y Man City en Copa de Liga

Eberechi Eze anotó su primer gol con el Arsenal el miércoles, en una victoria por 2-0 como visitante frente a Port Vale en la Copa de la Liga Inglesa, mientras que Manchester City, Newcastle y Tottenham también vencieron a oponentes de tercera categoría para avanzar a los octavos de final.

En su quinta aparición para el equipo de su infancia tras una transferencia veraniega desde el Crystal Palace, Eze culminó con un remate tranquilo en el octavo minuto después de correr hacia el sutil taconazo de Myles Lewis-Skelly. Leandro Trossard añadió el segundo tanto a los 86.

El Arsenal presentó un equipo muy rotado para una competición que probablemente ocupa el último lugar en su lista de prioridades esta temporada, incluso si el entrenador Mikel Arteta soporta una presión creciente para ganar el primer trofeo importante del club desde 2020.

Pep Guardiola hizo lo mismo con el Man City, pero alineó de inicio a Phil Foden y vio al mediocampista inglés anotar el primer gol desde fuera del área y asistir en el segundo para Savinho en una victoria por 2-0 en Huddersfield.

La chilena de Joao Palhinha fue el punto culminante de la victoria del Tottenham por 3-0 sobre Doncaster, y tanto Joelinton como William Osula anotaron dos veces por el campeón defensor Newcastle en su goleada en casa por 4-1 sobre Bradford.

El sorteo para los octavos de final se realizó después de los partidos. Newcastle continuará su defensa del título en casa contra Tottenham en uno de los cuatro enfrentamientos entre conjuntos de la Premier, junto con Arsenal-Brighton, Liverpool-Crystal Palace y Wolverhampton-Chelsea.

Wrexham, el equipo de segunda categoría globalmente popular, que es copropiedad del actor de “Deadpool” Ryan Reynolds, jugará contra su rival galés Cardiff en casa. Otro equipo galés, Swansea, fue sorteado para jugar contra Man City .