Encarcelados por presunto allanamiento en la 21 de Marzo

Como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por presunto allanamiento. Dicha acción se realizó en la colonia 21 de Marzo.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en un domicilio de la calle 16 de Septiembre, en la colonia mencionada, donde el dueño de una vivienda detectó a dos individuos a los que no les autorizó entrar.

Agentes municipales acudieron al lugar, donde tuvieron contacto con el reportante, quien pidió proceder legalmente en contra de los señalados, permitiendo el ingreso de los oficiales al inmueble. Una vez dentro de la propiedad, servidores públicos ubicaron a los reportados, quienes después de varios minutos de diálogo se identificaron como Alexis “N”, de 25 años, y Adolfo “N”, de 22.

A los dos se les hizo saber que serían detenidos por presunto allanamiento, además de informarles los derechos que les asisten. Los infractores fueron trasladados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.

