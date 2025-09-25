Accidente vial en Pedro Moreno deja fuertes daños

Una camioneta y un automóvil protagonizaron un accidente vial en la avenida Pedro Moreno y la calle General I. Martínez, en donde chocaron entre sí con saldo de daños materiales de consideración aunque por suerte no se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana de este miércoles, cuando una camioneta Mazda de color blanco se desplazaba sobre la calle General y Martínez con dirección de oriente a poniente.

Al llegar a la avenida Pedro Moreno, el conductor intentó cruzar esa arteria pero lo hizo sin tomar las precauciones necesarias y así le cortó la circulación a un automóvil Volkswagen Vento, el cual impactó de frente contra el costado derecho de la camioneta.

Luego del golpe recibido, la camioneta continuó con su trayectoria errática y se subió a la banqueta para finalmente terminar chocando también contra la fachada de un inmueble que ahí se localiza.

A causa del choque, los daños materiales en los vehículos fueron de consideración y elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio ya que afortunadamente no se registraron personas lesionada para que el caso no pasara a mayores.