Ayuso gana la 12ma. etapa de La Vuelta

LOS CORRALES DE BUELNA.- La Vuelta a España se reanudó sin incidentes el jueves y Juan Ayuso ganó su segunda etapa, un día después de que los organizadores acortaran una etapa debido a que manifestantes pro-palestinos interrumpieron la carrera en Bilbao.

La protesta del miércoles había tenido como objetivo al equipo Israel Premier Tech mientras Israel continúa su invasión militar en Gaza, que ha causado la muerte de decenas de miles de civiles en represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023.

La protesta produjo escenas caóticas de una multitud empujando contra barreras metálicas temporales a lo largo de los últimos kilómetros del recorrido, con la policía y el personal de seguridad conteniéndolos. Muchos manifestantes llevaban banderas de Palestina y pancartas pro-palestinas. Los oficiales de la carrera cancelaron la etapa a unos diez kilómetros del final de la ruta circular que salía y regresaba a Bilbao.

Israel Premier Tech dijo que no se retiraría.

“Cualquier otra acción sienta un precedente peligroso en el deporte del ciclismo, no solo para Israel Premier Tech, sino para todos los equipos”, afirmó.

La causa palestina cuenta con el apoyo de muchos españoles, incluido su gobierno de izquierda.

Bilbao es una ciudad industrial en el País Vasco de España, una región conocida por conflictos políticos y protestas debido a su ahora inactivo movimiento separatista, así como por su amor por el ciclismo.

La Vuelta se mantuvo alejada del País Vasco durante más de tres décadas hasta su regreso en 2011. Esa pausa se produjo después de que los partidarios de la independencia vasca causaran la cancelación de una etapa de la Vuelta en 1978 al colocar troncos en el recorrido.