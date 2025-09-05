Derby potosino este sábado en liga TDP

La escuadra del Potosinos Futbol Club (PFC) se encuentra en la recta final de su preparación rumbo al inicio de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, donde buscará ser protagonista pese a los retos que plantea el nuevo campeonato.

El debut oficial del equipo potosino será este sábado 6 de septiembre a las 16:00 horas, cuando reciban en la cancha de pasto sintético de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos al conjunto del Cefor Promotora San Luis, cuadro que hará su presentación en la categoría.

Para esta campaña, el PFC estrenará técnico: René Isidoro García, quien cuenta con una amplia trayectoria en el balompié nacional, tanto en su etapa como jugador profesional como en su faceta de entrenador. Su llegada ha significado una etapa de adaptación para el plantel, con énfasis en la preparación física y táctica.

El club potosino afronta la baja de jugadores importantes, motivo por el cual en semanas recientes se realizaron visorias con el objetivo de reforzar al plantel y cubrir los espacios necesarios para encarar la competencia.

Con un grupo integrado por 15 escuadras de estados vecinos, el Grupo XII se perfila como uno de los más disputados, lo que obligará al PFC a aprovechar su condición de local y sumar puntos desde la primera jornada. La afición potosina espera que el nuevo proyecto bajo la dirección de García rinda frutos y coloque al equipo en la pelea por los primeros lugares de su sector.