Azulejos acarician el campeonato

Joya de pitcheo del novato Trey Yesavage, los pone a un triunfo de ganar la Serie Mundial

Por AP

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Azulejos acarician el campeonato

LOS ÁNGELES.- Trey Yesavage estableció un récord para novatos en la Serie Mundial con 12 ponches, y los Azulejos de Toronto abrieron el quinto juego de la Serie Mundial con dos vuelacercas consecutivos, para doblegar el miércoles 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles y colocarse a un triunfo de su primer campeonato desde 1993.

Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. conectaron sendos vuelacercas en el primer y tercer lanzamiento de Blake Snell. Fueron los primeros jonrones consecutivos en los dos primeros turnos de un juego del Clásico de Otoño en la historia.

Yesavage, un precoz derecho de 22 años que comenzó su temporada en abril lanzando ante 327 aficionados en Clase A, se hizo cargo a partir de ahí.

Con un splitter descendente, un slider giratorio y una recta abrumadora que silenció a los bates de Los Ángeles y a una multitud de 52.175 personas, el joven rompió el récord anterior de novato de 11 ponches, establecido por Don Newcombe para los Dodgers en una derrota de 1-0 ante los Yankees de Nueva York en el juego inaugural de 1949.

Al conseguir seis ponches con su splitter y slider, Yesavage se convirtió en el primer lanzador de la Serie Mundial con 12 abanicados y sin bases por bolas.

Yesavage permitió tres hits en siete entradas y su única carrera cuando el boricua Kiké Hernández conectó un jonrón con una recta alta para reducir el déficit de los Dodgers a 2-1 en el tercer inning.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 3-1 con una anotada y una empujada. El mexicano Alejandro Kirk de 4-1. El venezolano Andrés Giménez de 3-0 con una anotada. Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-2. El boricua Kiké Hernández de 3-1 con una anotada y una empujada.

