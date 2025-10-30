logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Llamas, deseoso de ver Mavs-Pistons

Por El Universal

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Llamas, deseoso de ver Mavs-Pistons

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado la NBA tendrá su partido número 34 en México, la mayor cantidad para un país fuera de Estados Unidos y Canadá, y los protagonistas serán los Mavericks de Dallas y los Pistons de Detroit.

Horacio Llamas, el primer mexicano en jugar en la NBA, habló en la previa del partido y reveló su deseo de ver a las nuevas estrellas como Cooper Flagg, primera selección del Draft por los Mavericks, y a su excompañero en los Suns de Phoenix, Jason Kidd, actual entrenador de Dallas.

“Quiero ver al jugador nuevo de Dallas para ver cómo se va a desarrollar. Está bien grande y puede ser un jugador muy bueno, ha demostrado su capacidad donde ha estado y Jason Kidd lo puede ayudar muchísimo. Los Pistons también han dejado muy buen sabor de boca con su estilo de juego, también son jóvenes, pero han demostrado que están para pelear en Playoffs”, aseguró Llamas. Entre risas, comentó que la altitud de la Ciudad de México hará que los equipos batallen para mostrar su mejor versión desde el arranque, pero confía en que “nos van a dar un espectáculo muy bueno, hasta que les entra el segundo aire en la segunda mitad se pondrá bueno”.

Finalmente, manifestó su deseo de tener dos juegos de temporada regular de la NBA en México, ya que cada visita de la mejor liga de baloncesto en el mundo es una nueva oportunidad de dejar una huella en millones de niños que aman el deporte ráfaga y pueden ver a sus máximos ídolos en la duela de la Arena CDMX. “Me gusta la semana de la NBA también para hacerle saber al mundo vea cómo la gente vive los juegos, hay muchas cosas alrededor y yo estoy contento de ser parte de esos proyectos como el Jr. NBA, arreglar canchas, y es padre porque esos niños de esas colonias a veces ni siquiera pueden ver un juego profesional de México y ahora imagínate cuando vienen estos locos de 2 metros que los ven en la tele y conviven con ellos. Que NBA siga volteando a nuestro país y traiga este tipo de experiencias me pone muy feliz”, concluyó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings
Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings

Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings

SLP

AP

Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional
Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional

Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional

SLP

El Universal

Doblegan Pistons 135-116 a Magic
Doblegan Pistons 135-116 a Magic

Doblegan Pistons 135-116 a Magic

SLP

AP

Continúa el Bayern con racha ganadora
Continúa el Bayern con racha ganadora

Continúa el Bayern con racha ganadora

SLP

AP

Logra su 14ta victoria consecutiva con dos goles de Harry Kane ante Colonia