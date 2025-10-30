Llamas, deseoso de ver Mavs-Pistons

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado la NBA tendrá su partido número 34 en México, la mayor cantidad para un país fuera de Estados Unidos y Canadá, y los protagonistas serán los Mavericks de Dallas y los Pistons de Detroit.

Horacio Llamas, el primer mexicano en jugar en la NBA, habló en la previa del partido y reveló su deseo de ver a las nuevas estrellas como Cooper Flagg, primera selección del Draft por los Mavericks, y a su excompañero en los Suns de Phoenix, Jason Kidd, actual entrenador de Dallas.

“Quiero ver al jugador nuevo de Dallas para ver cómo se va a desarrollar. Está bien grande y puede ser un jugador muy bueno, ha demostrado su capacidad donde ha estado y Jason Kidd lo puede ayudar muchísimo. Los Pistons también han dejado muy buen sabor de boca con su estilo de juego, también son jóvenes, pero han demostrado que están para pelear en Playoffs”, aseguró Llamas. Entre risas, comentó que la altitud de la Ciudad de México hará que los equipos batallen para mostrar su mejor versión desde el arranque, pero confía en que “nos van a dar un espectáculo muy bueno, hasta que les entra el segundo aire en la segunda mitad se pondrá bueno”.

Finalmente, manifestó su deseo de tener dos juegos de temporada regular de la NBA en México, ya que cada visita de la mejor liga de baloncesto en el mundo es una nueva oportunidad de dejar una huella en millones de niños que aman el deporte ráfaga y pueden ver a sus máximos ídolos en la duela de la Arena CDMX. “Me gusta la semana de la NBA también para hacerle saber al mundo vea cómo la gente vive los juegos, hay muchas cosas alrededor y yo estoy contento de ser parte de esos proyectos como el Jr. NBA, arreglar canchas, y es padre porque esos niños de esas colonias a veces ni siquiera pueden ver un juego profesional de México y ahora imagínate cuando vienen estos locos de 2 metros que los ven en la tele y conviven con ellos. Que NBA siga volteando a nuestro país y traiga este tipo de experiencias me pone muy feliz”, concluyó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí