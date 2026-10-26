Balón de Oro: Luis de la Fuente, el mejor entrenador

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El seleccionador español Luis de la Fuente se hizo este lunes con el trofeo al mejor entrenador de la temporada pasada en la gala del Balón de Oro.

De la Fuente dirigió a España a la conquista de la Copa del Mundo, encajando un solo gol por el camino y batiendo a algunas de las mejores selecciones del mundo, incluyendo a Argentina, la vigente campeona, en la final.

El técnico español es el tercer galardonado con este premio después de Carlo Ancelotti, en 2024, y Luis Enrique, en 2025.

Ganador de una Liga de Naciones, una Eurocopa y una Copa del Mundo, recibió el premio de manos del entrenador español Rafa Benítez.

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"Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz. Felicito al resto de nominados, porque han hecho méritos suficientes para estar aquí. Este premio no es individual, lo entiendo como un colectivo. Un premio de muchos jugadores de los que están aquí. Es un privilegio entrenaros. Con todo el respeto, tengo el mejor cuerpo técnico del mundo", dijo De la Fuente, que también agradeció a la Federación Española la "confianza, tranquilidad y seguridad".

Se ha impuesto en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, del Arsenal, Luis Enrique, del Paris Saint Germain, Unai Emery, del Aston Villa, y Vincent Kompany, del Bayern de Múnich.

Unai Simón, gana el trofeo Yashin

El portero Unai Simón, del Athletic Club y de la selección española, consiguió este lunes el trofeo que designa al mejor guardameta de la pasada temporada durante la gala del Balón de Oro.

Simón, que releva en el palmarés al italiano Gianluigi Donnarumma, conquistó la pasada temporada la Copa del Mundo encajando solo un gol en los ocho partidos disputados y llevándose el Guante de Oro de la competición.

Cata Coll se alza como la mejor portera

La jugadora del Barcelona, Cata Coll, se alzó con el premio Yashin, que designa a la mejor portera, en la gala del Balón de Oro.

Coll conquistó la Liga Española, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League con el Barcelona, además de la Liga de Naciones con España.

"Es un privilegio compartir este trofeo con todos vosotros y sobre todo con un español. Darle las gracias al Barcelona por dejarme defender este escudo, al cuerpo técnico por ayudarme a mejorar, a la selección, por dejarme representar a mi país, a toda mi familia, a mis compañeras, porque un portero puede salvar una final, pero sin ellas no estaría aquí. A todas esas porteras que han abierto el camino y a todas las niñas que sueñan con serlo. Lo más importante es enseñarle a las niñas que pueden estar aquí", dijo al recibir el premio de las manos de la leyenda Peter Schmeichel.

Coll compartió escenario junto a Unai Simón, que se llevó el premio Yashin a mejor portero por su actuación en el Mundial.

Barcelona, el mejor equipo femenino

El Barcelona, que arrasó con todos los títulos en la temporada 2025-2026, fue coronado como el mejor equipo femenino del mundo en la gala del Balón de Oro.

Los azulgranas conquistaron su séptima Liga Española consecutiva, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y recuperaron la Champions League al arrollar al Olympique de Lyon en la final.

"Es un gran honor ser elegidos como el mejor club del mundo", dijo Joan Laporta, presidente del club. "Me acuerdo mucho de nuestras jugadoras, que son fantásticas. Enhorabuena a todas las premiadas. Pero me acuerdo también de todos los directivos, entrenadores, que están al cargo del fútbol femenino. Gracias por vuestro espectacular trabajo. También me gustaría agradecer a las competiciones que organizan los torneos porque sin vosotros no podríamos mostrar nuestro fútbol", añadió Laporta.

El premio a mejor equipo del mundo fue el cuarto para la delegación del Barcelona, que también se llevó el de mejor portera, con Cata Coll, el de mejor jugadora joven, con Vicky López, y Pere Romeu, como mejor entrenador de equipo femenino.