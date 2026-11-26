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El Barcelona dio un paso firme hacia la clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League tras imponerse con autoridad 4-1 en su visita al Sabah FK. En un encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga, el cinco veces campeón de Europa resolvió el trámite con una ráfaga ofensiva en el arranque de la segunda mitad, anotando tres goles en menos de diez minutos para sentenciar el compromiso.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto dirigido por Hansi Flick asumió el control de las acciones y se adelantó en el marcador al minuto 31 por conducto de Anthony Gordon. Aunque el cuadro local intentó mantener el orden defensivo durante el resto de la primera parte, el despliegue físico y la contundencia de los azulgranas terminaron por inclinar la balanza definitivamente tras el descanso.

El propio Gordon firmó su doblete apenas al minuto 51, acción que desató el vendaval ofensivo del equipo español. Cuatro minutos más tarde, Karim Adeyemi amplió la ventaja al 55, y Gabriel Jesus puso el cuarto tanto en la cuenta al minuto 60, dejando sin respuesta al debutante club azerbaiyano. Pese a lo abultado del marcador, la afición local celebró al minuto 63 cuando Joy-Lance Mickels aprovechó un balón dentro del área para marcar desde corta distancia el gol del honor, evitando así repetir la goleada de 4-0 sufrida ante el Manchester United en septiembre.

Al término del encuentro, el entrenador del Sabah, Valdas Dambrauskas, reconoció la jerarquía del rival: "Dije ayer que teníamos que dar nuestro máximo, y quizá un poco más, pero incluso eso podría no ser suficiente contra uno de los mejores equipos del mundo".

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Con este resultado, el Barcelona sumó su cuarta victoria en cinco presentaciones, alcanzó los 12 puntos en la clasificación general y se situó a tan solo tres unidades del líder Real Madrid.