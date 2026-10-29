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Barrett y Barnes guían paliza de los Raptors

Por AP

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Barrett y Barnes guían paliza de los Raptors
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      TORONTO.- Scottie Barnes anotó 28 puntos, RJ Barrett añadió 25 y los Raptors de Toronto arrollaron el miércoles 129-99 al Magic de Orlando, en el comienzo de una serie de dos partidos.

      Los equipos volverán a enfrentarse la noche del viernes en el Scotiabank Arena en un partido de la Copa NBA.

      Kawhi Leonard, el astro de Toronto, no jugó mientras se recupera de una inflamación en la rodilla izquierda. No estuvo siquiera en el banquillo de los Raptors.

      Barnes sumó seis rebotes y cuatro asistencias para ayudar a que Toronto mejorara a 3-1. Barrett aportó además nueve rebotes y seis asistencias. Ja´Kobe Walter anotó 14 puntos y capturó cinco rebotes como titular en lugar de Leonard. El base suplente Jamal Shead le dio un impulso a Toronto: anotó 13 puntos y añadió siete asistencias. El alero suplente Tristan da Silva anotó 20 puntos para liderar a Orlando (1-3). Franz Wagner contabilizó 15 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes.

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