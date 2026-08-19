Barsa confirma fichaje de Rodri

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MADRID.- El Barcelona oficializó el fichaje del capitán de España, Rodri, y sumó el martes al mejor jugador del Mundial a una plantilla ya repleta de campeones del mundo.

El mediocampista que ayudó a España a conquistar su segundo título mundial llegó procedente del Manchester City para unirse a compañeros de selección Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Gavi y Pedri.

El contrato de Rodri, de 30 años, se extenderá hasta 2030, informó Barcelona. El anuncio se realizó después de que el mediocampista se sometiera a un reconocimiento médico y los clubes ultimaran los detalles del traspaso.

Barcelona acordó un traspaso por valor de 76,5 millones de euros (88,5 millones de dólares), según le confirmó a The Associated Press el domingo una persona con conocimiento de la operación.

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La fuente habló bajo condición de anonimato porque los detalles del acuerdo no se han hecho públicos.

Rodri, a quien le quedaba un año de contrato con el City, manifestó al llegar a Barcelona el lunes que era "un sueño jugar" para el club catalán.

"Estoy muy contento de llegar", dijo en un breve comentario a los reporteros tras su arribo. "Jugar en el Barcelona para mí es un sueño y, por supuesto, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, a la mayoría les conozco. Ahora es momento de ponerse a trabajar y dar lo mejor de mí".

Según se informó, el Real Madrid también estuvo interesado inicialmente en fichar a Rodri —y el mediocampista había elogiado abiertamente en el pasado al rival del Barcelona—, pero la prensa española indicó que no se pudo alcanzar un acuerdo.

Barcelona, que busca un triplete consecutivo en La Liga, ya reforzó su plantilla con el delantero inglés Anthony Gordon, quien ayudará a compensar las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, autor del gol de la victoria en la prórroga en la final del Mundial contra Argentina.

El club también está listo para incorporar al defensor João Cancelo.

Rodri ganó el Balón de Oro como el mejor jugador del Mundial y fue clave en la campaña que llevó a España al título.

Rodri llegó al City procedente del Atlético de Madrid en 2019. Marcó el gol del triunfo en la victoria ante el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones en 2023, y ganó el Balón de Oro como el mejor jugador del mundo al año siguiente tras formar parte del equipo de España que conquistó el Campeonato Europeo.

Su salida debilita aún más el mediocampo del City, después de que Bernardo Silva se marchara al Real Madrid en esta pretemporada.