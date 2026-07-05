Basquetbolistas reciben llamados de selecciones

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El talento del baloncesto potosino continúa abriéndose paso en los escenarios nacionales e internacionales. Un grupo de destacados jugadores originarios de San Luis Potosí fue convocado a diferentes selecciones nacionales y preselecciones mexicanas, reflejando el crecimiento que vive esta disciplina en el estado gracias al trabajo conjunto entre atletas, entrenadores y familias.

Las convocatorias representan el resultado del compromiso y la disciplina que cada uno de los basquetbolistas ha demostrado durante su proceso de formación, así como del respaldo permanente de sus familias y la labor de sus entrenadores, quienes han sido fundamentales en su desarrollo deportivo.

Entre las jugadoras convocadas destaca Abril Otero, quien fue seleccionada con la Selección Nacional de Minibasket categoría 2013 para participar en el Festival Internacional de Minibasket Colombia 2026.

Asimismo, Hanna Loredo recibió el llamado para integrar la Preselección Nacional Femenil U18, mientras que Isabella Mora fue confirmada como integrante de la Selección Nacional que representará a México en la Copa Mundial FIBA U17 Femenil, a celebrarse en Brno, Chequia.

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En la rama varonil, Humberto Páez fue convocado a la Preselección Mexicana U16 y además representará al país en el Torneo Nationals San Antonio Basket, que se disputará en San Antonio, Texas.

A esta representación también se suman Agustín Castillo y Miguel Medina, ambos seleccionados nacionales de la categoría U15, quienes participarán en el mismo certamen internacional en territorio estadounidense.

Además, continúan dentro del proceso de selecciones nacionales los jugadores Dante Portillo, Jaime Anael Sánchez, ambos preseleccionados en la categoría U16, así como Gael Flores, Carlos Alberto Jiménez y Edgar de la Rosa, quienes forman parte de la Preselección Nacional U18.