logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESTUPENDO AMBIENTE!

Fotogalería

¡ESTUPENDO AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Múltiple robo de autos en Villa Magna

En una madrugada, ladrones se llevan cuatro vehículos; vecinos exigen reforzar la presencia policiaca

Por Rolando Morales

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
A
Múltiple robo de autos en Villa Magna
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Habitantes del fraccionamiento Villa Magna solicitaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital reforzar la presencia policial y aumentar los rondines de vigilancia, luego de que durante la madrugada del miércoles 1 de julio se registrara el robo de al menos cuatro vehículos en distintos puntos de la zona habitacional.

      Robo de vehículos en Villa Magna y respuesta vecinal

      De acuerdo con testimonios de vecinos, los robos ocurrieron durante la madrugada y afectaron principalmente a propietarios de camionetas Honda. Uno de los casos corresponde a una Honda HR-V Touring modelo 2025, color gris, reportada como sustraída en Villa Magna I Sección, mientras que otra unidad Honda HR-V Touring 2024 fue robada alrededor de la 1:00 de la mañana en la calle Santorini, en Villa Magna Segunda Sección.

      Los residentes señalaron que existe preocupación por la frecuencia con la que se han presentado estos hechos, pues aseguran que en una sola noche fueron robadas cuatro camionetas, situación que consideran evidencia de la necesidad de reforzar la seguridad preventiva en el sector.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Extorsiones y medidas de prevención en Villa Magna

      Además del robo de vehículos, algunos vecinos denunciaron haber recibido llamadas y mensajes de extorsión posteriores a los hechos, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta, evitar proporcionar información personal y denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes.

      LEA TAMBIÉN

      Temen vecinos de Villa Magna saqueo de agua

      Se quejan de pipas que extraen líquido del pozo del fraccionamiento; Interapas dice que no afecta

      Entre las unidades reportadas como robadas se encuentra una Honda HR-V Touring 2024, color gris, con placas de San Luis Potosí terminación 606-D, la cual presenta un hundimiento en la parte delantera, parabrisas estrellado del lado del copiloto y raspones en la fascia y salpicadera izquierda. Los habitantes de Villa Magna pidieron a la SSPC incrementar los recorridos de vigilancia nocturna y fortalecer las acciones de prevención para evitar que este tipo de delitos continúen afectando a la colonia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Quedan abiertas negociaciones para el T-MEC: Valladares
      Quedan abiertas negociaciones para el T-MEC: Valladares

      Quedan abiertas negociaciones para el T-MEC: Valladares

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Cabe recordar que el tratado se prologó por 10 años más

      Autoriza Martínez Acosta portación de propaganda política en autotransportes
      Autoriza Martínez Acosta portación de propaganda política en autotransportes

      Autoriza Martínez Acosta portación de propaganda política en autotransportes

      SLP

      Rubén Pacheco

      R. Gallardo pone en marcha la 2da. etapa de la Vía Alterna Sur
      R. Gallardo pone en marcha la 2da. etapa de la Vía Alterna Sur

      R. Gallardo pone en marcha la 2da. etapa de la Vía Alterna Sur

      SLP

      Redacción

      Se beneficiarán más de 500 mil usuarios; agilizará la movilidad hacia la Zona Industrial

      ASF observó 35 mdp a SLP, pero en lo administrativo
      ASF observó 35 mdp a SLP, pero en lo administrativo

      ASF observó 35 mdp a SLP, pero en lo administrativo

      SLP

      Rubén Pacheco