Múltiple robo de autos en Villa Magna

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Habitantes del fraccionamiento Villa Magna solicitaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital reforzar la presencia policial y aumentar los rondines de vigilancia, luego de que durante la madrugada del miércoles 1 de julio se registrara el robo de al menos cuatro vehículos en distintos puntos de la zona habitacional.

Robo de vehículos en Villa Magna y respuesta vecinal

De acuerdo con testimonios de vecinos, los robos ocurrieron durante la madrugada y afectaron principalmente a propietarios de camionetas Honda. Uno de los casos corresponde a una Honda HR-V Touring modelo 2025, color gris, reportada como sustraída en Villa Magna I Sección, mientras que otra unidad Honda HR-V Touring 2024 fue robada alrededor de la 1:00 de la mañana en la calle Santorini, en Villa Magna Segunda Sección.

Los residentes señalaron que existe preocupación por la frecuencia con la que se han presentado estos hechos, pues aseguran que en una sola noche fueron robadas cuatro camionetas, situación que consideran evidencia de la necesidad de reforzar la seguridad preventiva en el sector.

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Extorsiones y medidas de prevención en Villa Magna

Además del robo de vehículos, algunos vecinos denunciaron haber recibido llamadas y mensajes de extorsión posteriores a los hechos, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta, evitar proporcionar información personal y denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes.

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Entre las unidades reportadas como robadas se encuentra una Honda HR-V Touring 2024, color gris, con placas de San Luis Potosí terminación 606-D, la cual presenta un hundimiento en la parte delantera, parabrisas estrellado del lado del copiloto y raspones en la fascia y salpicadera izquierda. Los habitantes de Villa Magna pidieron a la SSPC incrementar los recorridos de vigilancia nocturna y fortalecer las acciones de prevención para evitar que este tipo de delitos continúen afectando a la colonia.