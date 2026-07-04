Vuelca tráiler con chatarra en salida a Guadalajara (video)
Se reporta una persona lesionada; elementos de la SSPC aseguraron la zona y apoyaron en la limpieza
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Una persona resultó lesionada en una volcadura de un tráiler en el cruce de Periférico y la carretera Guadalajara (80). El accidente se suscitó a las 08:00 de la mañana de hoy.
En la zona, un tráiler con chatarra era conducido sobre carretera Guadalajara, al incorporarse al Circuito Potosí con dirección a la zona industrial la carga le ganó y el tráiler quedó recostado sobre su lado izquierdo, encima de un poste de luz y las barras de concreto que dividen ambos carriles.
La carga de chatarra quedó esparcida obstruyendo el carril contrario.
Elementos de vialidad de la SSPC, aseguraron el área y apoyaron las labores de limpieza echando tierra al diésel derramado.
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Fotos: Teodoro Blanco/Pulso
El conductor de 55 años resultó policontundido, por lo que paramédicos de Protección Civil de la SSPC municipal, lo trasladaron a la clínica 50 del IMSS para su valoración y atención médica.
Hasta las 10 horas, continuaban las labores de retiro de la chatarra y unidades, con disminución de carriles en la zona para mantener la movilidad.
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