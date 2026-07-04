Vuelca tráiler con chatarra en salida a Guadalajara (video)

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Una persona resultó lesionada en una volcadura de un tráiler en el cruce de Periférico y la carretera Guadalajara (80). El accidente se suscitó a las 08:00 de la mañana de hoy.

En la zona, un tráiler con chatarra era conducido sobre carretera Guadalajara, al incorporarse al Circuito Potosí con dirección a la zona industrial la carga le ganó y el tráiler quedó recostado sobre su lado izquierdo, encima de un poste de luz y las barras de concreto que dividen ambos carriles.

La carga de chatarra quedó esparcida obstruyendo el carril contrario.

Elementos de vialidad de la SSPC, aseguraron el área y apoyaron las labores de limpieza echando tierra al diésel derramado.

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?? | Vuelca tráiler con chatarra en salida a Guadalajara

La nota completa: ??https://t.co/nQN1CTzoK1 pic.twitter.com/DiTM4fiwCS — Pulso Online (@pulso_mx) July 4, 2026

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

El conductor de 55 años resultó policontundido, por lo que paramédicos de Protección Civil de la SSPC municipal, lo trasladaron a la clínica 50 del IMSS para su valoración y atención médica.

Hasta las 10 horas, continuaban las labores de retiro de la chatarra y unidades, con disminución de carriles en la zona para mantener la movilidad.