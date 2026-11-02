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Bears y Seahawks buscan liderato en duelo decisivo de la NFL

Ambos equipos buscan avanzar en sus divisiones durante la octava semana de la NFL 2026.

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 05:02 p.m.
A
Bears y Seahawks buscan liderato en duelo decisivo de la NFL
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      Todo está listo para que los Bears de Chicago y los Seahawks de Seattle se enfrenten esta noche en el Lumen Field de Washington.


      Los Osos y los Halcones Marinos disputan el último partido de la Semana 8 de la Temporada 2026 de la National Football League (NFL).

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      Para las dos franqucias, este duelo es clave para sus aspiraciones de seguir peleando por la cima de su división en la Conferencia Nacional.
      Los Bears llegan ubicados en la tercera posición del Norte, con cinco victorias y dos derrotas, por detrás de los Vikings de Minnesota y los Lions de Detroit.
      Chicago llega a este encuentro con dos triunfos seguidos ante los Patriots de Nueva Inglaterra y los Falcons de Atlanta.
      Por su parte, los Seahawks están en el segundo puesto del Oeste, por debajo de los 49ers de San Francisco.
      Seattle únicamente ha podido ganar uno de sus últimos tres partidos, justamente el último que disputó ante los Chiefs de Kansas City.
      Las dos derrotas que sufrió, previamente, fueron con los Broncos de Denver y los 49ers de San Francisco.
      Las dos franquicias tratáran de demostrar son dos serios candidatos para estar en la final del Campeonato de la NFC.
      Los Osos buscan regresar a la disputa por el trofeo de la Nacional, luego de de 16 años de ausencia (2010); no lo ganan desde 2006, cuando vencieron a los Saints de New Orleans.
      Mientras que los Halcones Marinos quieren repetir el título que consigueron la temporada pasada ante los Rams de Los Angeles.
      Además, fueron capaces de conquistar el trofeo Vince Lombardi que le quitaron a los Patriots de New England en la edición número 60 del Super Bowl.
      Cabe resaltar que el partido entre Bears de Chicago y Seahawks de Seattle no será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.
      Sin embargo, los aficionados a estos dos equipos y al futbol americano sí tendrán opciones para poder disfrutar del juego.
      Horario y canales para ver EN VIVO HOY el Monday Night Football
      · Bears de Chicago y Seahawks de Seattle
      · Fecha: Lunes 2 de noviembre
      · Hora: 19:15
      · Estadio: Lumen Field
      · Transmisión: ESPN/Disney+ Premium y DAZN (NFL Game Pass)

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