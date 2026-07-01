Periodistas de Chiapas protestan por ataque a comunicador

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Periodistas chiapanecos condenaron la agresión armada en contra del comunicador Marcos Ramos, director del medio Real Cintalapa, cometida la noche del pasado martes en la cabecera de aquel municipio de la región Valle - Zoque del estado.

Trabajadores de medios de comunicación se concentraron afuera de la sede de la Legislatura local para protestar por el ataque a balazos a Marcos, que lo mantienen grave, durante los festejos por la victoria de la selección mexicana contra Ecuador.

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Integrantes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, delegación Chiapas, condenaron el hecho violento, que representa "una grave agresión no sólo contra un compañero del gremio periodístico, sino que también atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada".Al grito de "no se mata la verdad matando a periodistas", los manifestantes exigieron al gobierno que se garantice la seguridad e integridad de Marcos Ramos y de su familia, así como se apliquen medidas eficaces de protección.Expresaron que ningún acto de violencia debe convertirse en mecanismo para intimidar o silenciar a los periodistas; ejercer el periodismo no debe costar la vida ni poner en riesgo la integridad de los informadores, afirmaron.Los representantes de medios de comunicación demandaron que el caso no quede impune y que se actúe con prontitud para identificar, detener y sancionar al o los responsables.Gaspar Romero, representante del Foro de Periodistas Chiapanecos, A.C. lanzó un " Ya Basta " contra las agresiones a periodistas y a la libertad de prensa en Chiapas.No podemos, enfatizó, estar sujetos a la voluntad de quienes atentan contra el derecho ciudadano a la información, ni estar amordazados por el temor y las amenazas de las armasRamos, fue atacado a balazos la noche de este martes después de la trasmisión del encuentro entre México y Ecuador. Su estado de salud se reporta grave.El director de Real Cintalapa, que este miércoles fue ingresado a un hospital público de Tuxtla Gutiérrez, había realizado una transmisión de los festejos en las calles por el triunfo de la selección de México sobre Ecuador."Marcos volvía a su domicilio, cuando fue atacado por la espalda. Recibió cuatro tiros, hasta donde se sabe, serán las investigaciones las que revelarán quienes lo agredieron", indicó una fuente.El fiscal general de Chiapas Jorge Luis Llaven Abarca, informó que después de los hechos instruyó a un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, a elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y a peritos especializados, para que se proceda "de manera inmediata a la localización y detención del o los responsables".Los hechos fueron cometidos cerca del salón Habibi, en las proximidades del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se informó, en un primer momento fue ingresado de emergencia.