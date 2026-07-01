Harry Kane reconoce el poder de México: "Será un partido difícil"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con el boleto a los octavos de final asegurado, después de firmar un doblete en la victoria sobre la República Democrática del Congo, Harry Kane, capitán y máximo referente de la Selección de Inglaterra, se tomó unos minutos para hablar sobre el próximo desafío que enfrentará su equipo en la Copa del Mundo.

El delantero inglés se mostró satisfecho tanto por su actuación individual como por el desempeño colectivo de su selección. Sin embargo, rápidamente centró su atención en México, el siguiente rival en el torneo, que llega con la moral en alto tras eliminar a Ecuador y ganarse su lugar entre los mejores equipos de la competencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Kane compartió la ilusión que existe dentro del plantel inglés por continuar avanzando en la lucha por el título mundial, aunque dejó claro que el duelo ante el conjunto dirigido por Javier Aguirre estará lejos de ser sencillo. El atacante reconoció la calidad del Tricolor y el impulso con el que afrontará el compromiso."Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes", mencionó.Con la responsabilidad de cargar con el equipo, el atacante habló del orgullo de portar la camiseta de su nación, a la que espera darle muchas alegrías."Lograr una remontada como la que conseguimos es algo sumamente gratificante; me siento orgulloso del grupo, orgulloso de los chicos. Fue un partido duro y, en lo personal, vestir la camiseta de Inglaterra es una de las cosas que más me gustan y marcar un par de goles para ayudar al equipo a sellar la victoria es, sin duda, una sensación mágica", finalizó.