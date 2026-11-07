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Ben Shelton avanza a la final del Masters de París

Shelton buscará su tercer título Masters tras derrotar al francés Luca Van Assche en un partido reñido.

Por AP

Noviembre 07, 2026 12:39 p.m.
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Ben Shelton avanza a la final del Masters de París
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      PARÍS (AP) — Ben Shelton se recuperó tras ir abajo con un quiebre en el set decisivo para vencer a Luca Van Assche por 5-7, 6-3, 6-4 y alcanzar el sábado la final del Masters de París.

      Ben Shelton remontó para asegurar la final

      El estadounidense, tercer preclasificado, parecía en problemas cuando el francés, sin preclasificación, le quebró el saque para ponerse 3-1 arriba en el tercer set.

      Pero el subcampeón del Abierto de Estados Unidos respondió al ganar los siguientes cuatro juegos para tomar ventaja de 5-3.

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      Después de que Van Assche mantuvo su servicio bajo presión, Shelton cerró el partido con su saque para acercarse a su quinto título del año y el octavo de su carrera. Shelton, de 24 años, va camino de conquistar su tercer título Masters, tras haber ganado dos veces el National Bank Open en Montreal.

      Próximo rival de Shelton en la final

      Se enfrentará al ganador de la semifinal posterior del sábado entre el español Carlos Alcaraz, siete veces campeón de Grand Slam, y el noruego Casper Ruud, tres veces subcampeón de un major. Alcaraz, segundo preclasificado, salvó dos puntos de partido el viernes.

      Oportunidad perdida

      Van Assche, de 22 años, disputaba su primera semifinal de un Masters y se llevó por poco un primer set muy ajustado. Shelton igualó el partido al completar un juego de servicio en blanco con una volea de revés precisa en la red.

      Van Assche quebró para ponerse 3-1 arriba cuando devolvió el saque con efecto de Shelton con un passing de derecha, latigazo paralelo a la línea.

      Pero Shelton recuperó el quiebre de inmediato, sostuvo en blanco para el 3-3 y luego volvió a quebrar mientras Van Assche parecía acusar el desgaste físico. Shelton esbozó una sonrisa cuando su 19no ace del partido puso el marcador 5-3.

      El único título de Van Assche en su carrera llegó a principios de este año, sobre arcilla al aire libre, en Estoril, Portugal.

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