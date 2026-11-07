Elecciones en Nueva Zelanda dejan resultados sin mayoría clara

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WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Con más del 95% de los votos contados, las elecciones en Nueva Zelanda no arrojaron el sábado una victoria definitiva ni para la derecha ni para la izquierda, pero el actual gobierno conservador se mantenía al borde de una mayoría extremadamente ajustada que podría permitirle lograr un precario regreso al poder.

Resultados preliminares y coaliciones en disputa

El Partido Nacional de Christopher Luxon y sus socios de coalición minoritarios —el libertario ACT y el populista NZ First— se acercaban al regreso más ajustado posible, por apenas un escaño. Esto sugiere que asegurar un segundo mandato requerirá largas negociaciones y dependerá de votos contados después del día de las elecciones, que históricamente se inclinan hacia la izquierda.

El bloque de izquierda, encabezado por el Partido Laborista y Chris Hipkins, parecía haberse quedado corto de una mayoría. Sin embargo, a medida que la Comisión Electoral de Nueva Zelanda daba a conocer los conteos, quedó claro que la noche terminará sin certeza sobre quién formará el próximo gobierno, un proceso que probablemente tomará semanas.

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Luxon no se declaró vencedor en un discurso ante sus simpatizantes en la sede del Nacional en Auckland después de la medianoche.

"El Nacional es una vez más el partido más grande en el Parlamento y tenemos una vía para formar el próximo gobierno", dijo Luxon. "Pero tengo que decirles ahora mismo que está demasiado reñido como para saberlo".

Antes, en la sede del Laborista en Upper Hutt, a las afueras de Wellington, un Hipkins sonriente no concedió la derrota.

"Esta noche, Nueva Zelanda ha hablado", afirmó Hipkins a sus simpatizantes. "Puede que nos lleve un poco más de tiempo averiguar exactamente qué es lo que han dicho".

Aun así, el resultado incierto fue un castigo tanto para el Nacional como para el Laborista, los principales partidos políticos que durante mucho tiempo han dominado la política de Nueva Zelanda. Ambos obtuvieron menos del 30% de los votos, lo que subrayó las encuestas previas a los comicios, que mostraban el poco entusiasmo del público por cualquiera de los dos partidos.

Nueva fuerza política y desafíos para formar gobierno

Una recién llegada con gran popularidad, a punto de entrar al Parlamento

Los votantes, en cambio, reforzaron el poder de los partidos minoritarios en los flancos ideológicos e impulsaron al cargo a una recién llegada centrista, Qiulae Wong, del partido Opportunity, quien ha prometido una agenda no partidista y pragmática que se nutre de ideales socialmente liberales, tecnocráticos y proambientales.

Era demasiado pronto para saber si el apoyo a Wong, de 38 años, cuyo partido parecía listo para entrar al Parlamento por primera vez, será necesario para cualquier mandatario que busque formar una mayoría de gobierno.

Los votantes no eligen al primer ministro. En su lugar, emiten dos votos: uno para el partido de su preferencia y otro para seleccionar a un representante local.

Los partidos deben ganar un escaño de circunscripción o lograr el 5% del voto de partido preferido para entrar al Parlamento. Los partidos nuevos son poco comunesy Opportunity, con los resultados actuales, será el primero en más de una década.

La magnitud del éxito de Wong aún no estaba clara, y el conteo del sábado mostraba que Opportunity acababa de superar el umbral del 5%, lo que otorgará al partido siete escaños.

Wong ha dicho que, de contar con el poder de desempate, está abierta a negociar tanto con un gobierno conservador como de izquierdas y que tratará primero con el partido principal que obtenga más votos.

El bloque de derecha podría no necesitarla, y Luxon ha descartado gobernar con Opportunity. Sin embargo, los analistas afirman que es probable que ambos líderes de los partidos principales contesten el teléfono si Wong es la única vía hacia el poder.

Resultados preliminares muestran a conservadores rozando mayoría

Para gobernar, una coalición debe obtener más de la mitad de los escaños del Parlamento. El número total de escaños se determina mediante cálculos oficiales la noche de las elecciones, basados en las particularidades del sistema de votación del país.

Las cifras del sábado mostraban que podría haber un Parlamento de 130 escaños, con 66 necesarios para una mayoría. Sin embargo, los partidos que negocian acuerdos de gobierno compartido preferirán un margen más cómodo. Los resultados sugieren que una coalición de Nacional, ACT y NZ First tendrá 67 escaños, una cifra que fluctúa a medida que avanza la noche.

Los 67 incluían 42 para el Nacional, 13 para ACT y 12 para NZ First: una caída para el Nacional y una ganancia para los dos partidos minoritarios. Es probable que el resultado cause dolores de cabeza a Luxon, cuyos detractores criticaron su inexperiencia política durante su mandato en un acuerdo de reparto de poder con dos políticos veteranos y astutos, David Seymour, de ACT, y Winston Peters, de NZ First.

Ambos querrán mayor influencia en cualquier coalición con base en los resultados del sábado, y los problemas de Luxon no terminarán ahí.

Legisladores de los partidos conservadores que hablaron con medios de noticias el sábado por la noche evitaron declarar la victoria. Los llamados votos especiales emitidos por neozelandeses que viven en el extranjero o están viajando el día de las elecciones se cuentan después e, históricamente, favorecen a la izquierda.

En las últimas cuatro elecciones, el Nacional perdió uno o dos escaños cuando se contaron los votos especiales, y los partidos de izquierda ganaron entre uno y tres escaños adicionales.

Los resultados que van surgiendo el sábado también sugieren una salida impactante del Parlamento para algunas de las figuras más veteranas del Nacional, incluida la ministra de Finanzas del gobierno en funciones, Nicola Willis; el presidente de la Cámara, Gerry Brownlee; el ministro de Defensa y Justicia, Paul Goldsmith; y el fiscal general y ministro de Transporte, Chris Bishop.

Bloque de izquierda también se queda corto

Por su parte, el bloque de izquierda, encabezado por Hipkins y el Laborista, sumaba 56 escaños, aunque las cifras allí también fluctuaban. Los Verdes, centrados en el medio ambiente, celebraban su mejor resultado histórico, con aparentes 16 escaños en el Parlamento; el Laborista se quedaba con 35 y Te Pati Maori, un grupo que defiende los derechos indígenas, aseguraba cinco.

La disparidad entre los 35 escaños del Laborista y los 42 del Nacional —pese a ganar porcentajes similares del voto— se debe a cómo se calculan las asignaciones de escaños en el sistema electoral de Nueva Zelanda.

Hipkins busca una segunda oportunidad para gobernar tras una contundente derrota hace tres años, pero no se había beneficiado mucho de la caída de popularidad de Luxon en las encuestas previas a los comicios.

Los resultados mostraban a partidos minoritarios a ambos lados del espectro político con más escaños que en las elecciones de 2023 que llevaron a Luxon al poder.

Los analistas habían sugerido que los problemas económicos, incluida la inflación, el costo de la vida y el desempleo — así como la apatía sobre los mandatos de Luxon y Hipkins— harán que las formaciones más pequeñas crezcan en popularidad, otorgándoles mayor poder de negociación para formar una coalición de gobierno y obligando a las tradicionales a aplicar más propuestas de sus agendas.

La votación comenzó el 26 de octubre y terminó el sábado, con casi 3,8 millones de personas con derecho a participar. Nueva Zelanda es una nación del Pacífico Sur que alberga a 5,6 millones de habitantes.

Se espera que los resultados del 95% de las boletas emitidas estén listos para el final de la noche del sábado. El resultado final y verificado se espera para el 27 de noviembre e incluirá los votos especiales.

Tras el conteo final, las negociaciones de coalición entre los presuntos partidos de gobierno a menudo toman semanas, incluso cuando su mayoría es clara.