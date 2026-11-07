Ataques aéreos en Yemen dejan 27 muertos, mayoría niños y mujeres

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EL CAIRO (AP) — Ataques aéreos impactaron viviendas en una localidad próxima a la capital de Yemen, Saná, el sábado, dejando al menos 27 muertos y 36 heridos, en su mayoría mujeres y niños, dijo un portavoz del Ministerio de Salud gestionado por los rebeldes hutíes.

Ataques aéreos atribuidos a Arabia Saudí y respuesta hutí

En declaraciones a The Associated Press, Anees Alasbahi dijo que se espera que la cifra de muertos aumente a medida que continúan las labores de búsqueda y rescate y acusó a Arabia Saudí de llevar a cabo los ataques contra al-Shariya. El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar hutí, afirmó en un comunicado más tarde el sábado que el grupo había perpetrado una ofensiva contra Arabia Saudí en respuesta a los ataques contra la localidad, así como a otro atentado mortal el viernes contra un mercado en el suroeste de Yemen.

La AP no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de los hutíes, y el Ministerio de Información de Arabia Saudí no ha respondido a las solicitudes de comentarios de la AP.

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Impacto humanitario y contexto del conflicto en Yemen

El saldo del sábado reflejó el rápido empeoramiento de la guerra civil de Yemen, donde una tregua de años se desmoronó durante el verano. Los combates se han intensificado entre los hutíes respaldados por Irán —que controlan Saná, el norte y el oeste del país— y sus oponentes respaldados por Arabia Saudí con base en el sur y el este.

El viernes, un bombardeo contra un mercado en el sur de Yemen mató al menos a 30 personas, según funcionarios hutíes. Los rebeldes, que cuentan con el respaldo de Irán, y el ejército yemení, apoyado por Arabia Saudí, se culparon mutuamente de ese ataque.

Imágenes muestran a niños pequeños entre los heridos

Imágenes de la televisión Al-Masirah, gestionada por los hutíes, mostraron a personal del hospital cargando cuerpos inertes de varios niños pequeños desde ambulancias tras los ataques del sábado. La cabeza de una niña pequeña había quedado partida. Otros niños yacían en camillas, ensangrentados y vendados, cuando el personal médico los atendía.

Imágenes de la localidad agrícola —situada en territorio controlado por los hutíes a unos 15 kilómetros (10 millas) al noreste de Saná— mostraron los escombros de casas destruidas y polvo llenando el aire al tiempo que la gente se escondía en campos agrícolas cercanos.

Alasbahi dijo a Al-Masirah que aún había civiles enterrados bajo los escombros de las casas, y que ataques posteriores tuvieron como objetivo a trabajadores de emergencia que intentaban sacar a sobrevivientes de entre los restos. Las imágenes mostraron a un hombre herido cubierto de polvo y con un chaleco naranja de socorrista siendo ayudado a salir de una ambulancia.

Guerra en Yemen se intensifica, lo que aumenta temores de hambre y enfermedades

Los combates reanudados han aumentado los temores de que Yemen sea arrastrado de nuevo a los horrores de una guerra civil que ha durado más de una década y ha creado uno de los peores desastres humanitarios del mundo.

La guerra comenzó cuando los hutíes salieron del norte en 2014 y tomaron la capital, expulsando al gobierno reconocido internacionalmente. Arabia Saudí reunió una coalición que respaldaba al gobierno, librando una campaña de bombardeos aéreos durante años que le valió condena internacional por las muertes de civiles.

El conflicto ha matado al menos a 150.000 personas, según la ONU, junto con muertes generalizadas por hambre y brotes de enfermedades. Las líneas de control en el país cambiaron poco durante años, y se alcanzó una tregua en 2022.

La relativa calma, sin embargo, se derrumbó durante el verano cuando los hutíes lanzaron nuevas ofensivas en respuesta, dijeron, al bloqueo continuado de Arabia Saudí sobre su territorio. Los rebeldes avanzaron rápidamente capturando gran parte de la costa yemení del mar Rojo y islas estratégicas en el estrecho de Bab el-Mandeb. Al mismo tiempo, han intensificado los ataques contra Arabia Saudí, apuntando a infraestructura petrolera y militar y al transporte marítimo en el mar Rojo.

Por otra parte, la coalición liderada por Arabia Saudí ha informado que ha estado llevando a cabo ataques aéreos en territorio controlado por los hutíes, apuntando a la infraestructura militar de los rebeldes.

Los combates terrestres más intensos se han centrado en Taiz, una ciudad estratégica del sur controlada por el gobierno que los hutíes han rodeado ahora, empeorando una situación humanitaria ya desesperada entre los civiles. Los residentes tienen dificultades para conseguir agua potable y suministros de alimentos mientras los hutíes restringen el movimiento hacia la ciudad.