"Bob" Espinosa, del pasatiempo a figura del automovilismo

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El piloto potosino Roberto Espinosa Guzmán, conocido como "Bob", se ha convertido en una de las figuras destacadas del automovilismo de San Luis Potosí durante 2026. Integrante de la categoría Trucks México Series, antesala de NASCAR México Series, el volante de la camioneta número 96 vive una temporada sobresaliente en la que conquistó el campeonato de la temporada regular y ahora busca coronar su esfuerzo con el título definitivo de las camionetas.

Aunque proviene de una familia vinculada al deporte, principalmente al futbol, el automovilismo comenzó como un pasatiempo que practicaba cuando había competencias nacionales en San Luis Potosí, al menos un par de veces al año, además de las carreras mensuales del campeonato local. Sin embargo, a partir de 2025 decidió asumir el reto de participar en todas las fechas del calendario, respaldado por el equipo Dynamic Motorsport y su ingeniero en jefe, Óscar Torres, con el objetivo de pelear por el campeonato nacional.

La búsqueda del título comenzó formalmente en 2025, pero un contacto durante una competencia en Aguascalientes terminó por alejarlo de esa posibilidad. Lejos de abandonar el objetivo, Espinosa regresó en 2026 con una campaña que lo colocó entre los protagonistas de la categoría. En once carreras disputadas, consiguió nueve podios, distribuidos en cuatro triunfos, cuatro segundos lugares y un tercer puesto, además de registrar un quinto y un octavo lugar, resultados que le permitieron conquistar por primera vez para San Luis Potosí el campeonato de la temporada regular de Trucks México Series.

Su rendimiento ha colocado a "Bob" en el radar de la Velocidad de Aceleración Mexicana (Vamex), así como su nombre figura como fuerte candidato a reconocimientos deportivos como el Premio al Mérito Deportivo Estatal y el Premio Municipal del Deporte, distinciones que buscan reconocer a los atletas más sobresalientes del año en San Luis Potosí.

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Ahora, Roberto Espinosa afrontará la gran final en la capital del país como líder de la categoría y con una fecha por disputar para intentar cerrar una temporada histórica. El piloto potosino buscará convertir su dominio en el campeonato definitivo de 2026 y poner el broche de oro a una trayectoria que pasó de la afición por las carreras a la lucha por los máximos honores nacionales. De concretarse su elección para el reconocimiento estatal, recibiría el galardón el próximo 20 de noviembre de manos del gobernador de San Luis Potosí, mientras que la fecha de entrega del premio municipal aún está pendiente.