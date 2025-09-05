Brasil asume segundo lugar en eliminatorias

Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes aportaron los tantos para que un Brasil clasificado de antemano al Mundial trepara al segundo sitio de la eliminatoria tras arrollar el jueves 3-0 a Chile, ya eliminado y hundido como el peor conjunto del certamen.

Estevao, quien tiene 18 años y milita en el Chelsea, marcó su primera diana con la Canarinha.

En una contra, Raphinha se coló en el área e intentó un tiro cruzado, que rebotó Lawrence Vigoroux. La pelota se elevó en dirección a Estevao, quien en el umbral del arco se lanzó de chilena para enviar el balón a las redes a los 38 minutos.

El gol de Paquetá llegó a los 72 en una jugada mágica de Luiz Henrique, quien se valió de gambetas para quitarse a tres marcadores chilenos en el costado izquierdo del área. Desde ahí, envió un centro a segundo palo, donde el volante del West Ham esperó puntual para definir de cabeza.

Guimaraes completó la goleada a los 76, también frente al arco y tras otra buena jugada individual de Luiz Henrique.

El técnico italiano Carlo Ancelotti decidió encarar las últimas dos fechas de la eliminatoria sin Vinicius Junior, Neymar ni otras figuras. El exentrenador del Real Madrid explicó que buscaría probar a algunos futbolistas a quienes no había visto en su gestión, iniciada en junio.

Brasil no extrañó a nadie y arribó a 28 puntos, 10 menos que Argentina, líder de la eliminatoria, y uno más que Uruguay, también clasificado.

Muy lejos de ahí, en el fondo de la tabla, languidece la Roja, con 10 unidades y eliminada por tercer Mundial consecutivo.