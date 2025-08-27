Bravos anotan 9 en la 9na. y aplastan a Marlins

MIAMI.- Ozzie Albies conectó dos jonrones y un doble para remolcar cuatro carreras, y los Bravos de Atlanta se valieron de una novena entrada de nueve anotaciones para aplastar el martes 11-2 a los Marlins de Miami.

Drake Baldwin y Eli White impulsaron dos carreras cada uno por los Bravos.

Tyler Kinley (3-3) lanzó una octava entrada en blanco para llevarse la victoria. El abridor de Atlanta, Hurston Waldrep, permitió una carrera en ocho hits con un boleto en cinco episodios y un tercio.

El abridor dominicano de los Marlins, Sandy Alcántara, permitió dos carreras en siete entradas. Tyler Zuber (0-1) permitió dos anotaciones y sacó un out en la novena. Albies disdparó un jonrón en solitario con dos outs en la cuarta entrada, después de conectar de foul en seis lanzamientos consecutivos. El garrotazo le dio a Atlanta una ventaja de 2-1.

Jacob Marsee conectó un sencillo para impulsar a Xavier Edwards en la primera entrada. El venezolano Javier Sanoja abrió la séptima con un doble y luego anotó con un lanzamiento descontrolado de Dylan Lee para empatar 2-2.

Jurickson Profar recibió un boleto para abrir el juego y luego anotó cuando el dominicano Marcell Ozuna fue retirado con las bases llenas.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-2 con una anotada y una producida. Los dominicanos Ozuna de 4-1 con una empujada, Vidal Bruján de 1-1 con una anotada y una empujada.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 4-0, Otto López de 5-1, Heriberto Hernández de 3-1. El venezolano Sanoja de 4-1 con una anotada.