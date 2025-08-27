Recuperan moto y pipa robados

Oficiales de la Policía Municipal llevaron a cabo la localización y recuperación de dos unidades que contaban con reporte de robo vigente, una de las unidades es una motocicleta y el otro vehículo es un camión tipo pipa que había sido robado con violencia.

La primera recuperación se efectuó en recorridos de prevención sobre el cuadrante centro, al patrullar sobre las inmediaciones del Jardín de San Juan de Dios.

Ahí, los oficiales vieron una motocicleta en color gris con negro, misma que se encontraba mal estacionada y la placa de circulación presentaba alteraciones. Ante la situación, los oficiales verificaron su estatus ante el Sistema Único de Información donde se confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

La segunda unidad se localizó en la calle Río Volga de la Unidad Habitacional Arbolitos. Los oficiales detectaron un camión tipo pipa marca Freightliner color blanco que se encontraba abandonado y abierto, por lo que verificaron el número de serie en la base de datos policial del C4 Municipal, informando que la unidad había sido robada con violencia el pasado lunes 21 de julio.

Enseguida, las unidades fueron depositadas en una pensión para su resguardo y el reporte de los hallazgos se canalizó a la autoridad ministerial para las debidas investigaciones.

Adicionalmente, los datos de los vehículos fueron añadidos a la Plataforma Digital del a SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx para la consulta y recuperación de los legítimos dueños.