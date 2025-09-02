Brillan boxeadores soledenses en el campeonato regional

Con un gran ambiente deportivo y familiar, este fin de semana concluyó el campeonato regional 2025 “Knockout contra las Adicciones”, realizado en la Plaza principal del municipio, donde jóvenes soledenses brillaron al conquistar el primer lugar en sus respectivas categorías.

El evento, organizado por la Organización Nacional de Escuelas de Boxeo Aficionado (ONEBA), contó con la presencia de su presidenta, Carmen Márquez, hermana del reconocido excampeón mundial Juan Manuel Márquez, quien destacó el respaldo del Ayuntamiento para llevar a cabo este torneo que busca fomentar el deporte y alejar a la juventud de conductas de riesgo.

Durante dos días, la plaza se convirtió en escenario de intensos combates entre pugilistas amateur y avanzados, provenientes de entidades como San Luis Potosí, Ciudad de México y Estado de México, quienes participaron acompañados por sus familias y entrenadores.

Al término de las contiendas se entregaron medallas, reconocimientos y cinturones a los ganadores, siendo seis jóvenes originarios de Soledad los que se alzaron con la victoria en peleas frente a rivales de talla nacional, reafirmando el talento boxístico que existe en el municipio.

