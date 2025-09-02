Capturan a pistoleros en operativos policiales

Dos sujetos que cargaban armas de fuego, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en coordinación con personal de la Sedena, mediante labores de inteligencias desarrolladas en diversos municipios de la entidad.

El primer detenido se ubicó en el municipio de Villa de Ramos, en donde se ubicó a Filemón “N” de 49 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego con un cargador abastecido con once cartuchos útiles.

Dicho sujeto fue detectado cuando se conducía en forma sospechosa, lo que dio pie a que los elementos policiales lo interceptaran y al practicarle una revisión de rutina le encontraron el arma de fuego.

Asimismo, acciones desplegadas en el municipio de Rioverde, dieron como resultado la detención de David “N” de 31 años de edad, detenido con un arma de fuego que se le aseguró, además de una camioneta Dodge, tipo RAM, en la que se desplazaba.

A los dos detenidos se les leyeron sus derechos y posteriormente fueron consignados ante la Fiscalía General del Estado por portación de arma prohibida y lo que les resulte.