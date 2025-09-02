logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡feliz REENCUENTRO!

Fotogalería

¡feliz REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a pistoleros en operativos policiales

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a pistoleros en operativos policiales

Dos sujetos que cargaban armas de fuego, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en coordinación con personal de la Sedena, mediante labores de inteligencias desarrolladas en diversos municipios de la entidad.

El primer detenido se ubicó en el municipio de Villa de Ramos, en donde se ubicó a Filemón “N” de 49 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego con un cargador abastecido con once cartuchos útiles.

Dicho sujeto fue detectado cuando se conducía en forma sospechosa, lo que dio pie a que los elementos policiales lo interceptaran y al practicarle una revisión de rutina le encontraron el arma de fuego.

Asimismo, acciones desplegadas en el municipio de Rioverde, dieron como resultado la detención de David “N” de 31 años de edad, detenido con un arma de fuego que se le aseguró, además de una camioneta Dodge, tipo RAM, en la que se desplazaba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los dos detenidos se les leyeron sus derechos y posteriormente fueron consignados ante la Fiscalía General del Estado por portación de arma prohibida y lo que les resulte.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece mujer al chocar contra una camioneta
Fallece mujer al chocar contra una camioneta

Fallece mujer al chocar contra una camioneta

SLP

Redacción

Viajaba a bordo de una moto junto con su esposo, el cual resultó lesionado

Aprehenden a asaltante de tiendas OXXO
Aprehenden a asaltante de tiendas OXXO

Aprehenden a asaltante de tiendas OXXO

SLP

Redacción

Vehículo se sale del camino y vuelca en Ciudad Valles
Vehículo se sale del camino y vuelca en Ciudad Valles

Vehículo se sale del camino y vuelca en Ciudad Valles

SLP

Redacción

El hecho, cerca de la gasolinera de El Pujal

Violento asalto en banco HSBC de plaza Sendero
Violento asalto en banco HSBC de plaza Sendero

Violento asalto en banco HSBC de plaza Sendero

SLP

Redacción

Tres maleantes ingresaron a la sucursal y uno rompió el cristal de las cajas