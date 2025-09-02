En Ahualulco, detienen a una pareja de “narcos”

Una pareja de presuntos vendedores de droga, fue capturada por agentes de la Guardia Civil Estatal durante una acción operativa en la zona centro del municipio de Ahualulco, en donde fue detectada cuando circulaba a bordo de una motocicleta con decenas de dosis.

Según los hechos, los agentes policiales patrullaban la zona centro de Ahualulco cuando vieron a un hombre y una mujer que se desplazaban en una moto en forma sospechosa y determinaron marcarles el alto.

Fue así como los agentes les encontraron 122 dosis de cristal y 16 bolsas de marihuana, las cuales traían para su supuesta venta en la zona.

Los ahora detenidos se identificaron como Jordan “N” de 27 años de edad, originario del estado de Nuevo León, así como Keith “N” de 26 años, a quienes se les aseguraron la droga y también la motocicleta, la cual no traía placa de circulación y además cuenta con reporte de robo.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con ello se inhibe que sujetos generadores de hechos que incitan a la violencia, continúen con sus actividades ilícitas, garantizando el compromiso de las autoridades, de salvaguardar la integridad de las familias potosinas.