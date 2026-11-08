Brujas Femenil iguala ante Titanes

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Brujas Femenil consiguió sumar en la décima fecha de la competencia, luego de empatar 1-1 ante Titanes de Querétaro en la Unidad Deportiva 7 de Mayo y quedarse con el punto extra en la tanda de penales, que terminó 4-3 a favor de las potosinas. El encuentro enfrentó a dos escuadras separadas por apenas un punto en la clasificación, por lo que se esperaba un duelo equilibrado desde el inicio.

El conjunto visitante tomó ventaja al minuto 9, cuando Sandra Yáñez cobró de manera efectiva un penal para colocar el 0-1 en el marcador, sin que la guardameta Azul Hermosillo pudiera evitar la anotación. Después del gol, el partido perdió intensidad ofensiva y ambos equipos tuvieron dificultades para generar oportunidades claras. Cerca del descanso, al minuto 42, Gloria Ávila estuvo cerca de conseguir la igualada para Brujas, luego de culminar una buena combinación colectiva, pero no logró concretar.

Para la segunda mitad, las locales encontraron la recompensa a su insistencia y consiguieron el 1-1 por conducto de Dayana Mota, quien redondeó una destacada actuación individual. Tras el empate, el encuentro se concentró principalmente en la disputa por la posesión del balón en el mediocampo, con ambos equipos buscando espacios para conseguir la anotación que les diera la victoria, aunque sin encontrar la contundencia necesaria.

Al mantenerse la igualdad durante el tiempo reglamentario, el partido se definió desde el punto penal para disputar el punto adicional. En la tanda, Brujas Femenil mostró mayor efectividad al convertir cuatro disparos, por tres de Titanes de Querétaro, resultado que permitió a las potosinas quedarse con la unidad extra y cerrar la jornada con una recompensa tras un encuentro de pocas oportunidades.

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