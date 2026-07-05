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Buen inicio del ´Torito´ en Francia

El pedalista azteca finalizó en el sexto lugar de la clasificación

Por Agencias

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Buen inicio del ´Torito´ en Francia
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      El ciclista de Ensenada Isaac del Toro finalizó en el sexto lugar de la clasificación general en el Tour de Francia en el regreso de un mexicano a la competencia.

      Del Toro se ubicó en el tercer sitio en la primera etapa de la contrareloj por equipos, mientras Jonas Vingegaard (Visma) se llevó el maillot amarillo de líder.

      Del Toro rompió la sequía de 29 años de un mexicano en uno de los circuitos más importantes y demandantes del ciclismo mundial. Los últimos representantes tricolores fueron Raúl Alcalá y Miguel Arroyo, en las décadas de los 80 y 90.

      En un recorrido mayormente plano de 19.6 kilómetros que comenzó en la Plataforma Marina del Forum, en Barcelona y finalizó con la exigente ascenso al Estadio Olímpico de Montjuïc, los pelotones de los equipos se vieron a prueba y con estrategia de mantuvieron a tope con el fin de evitar cualquier error.

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      En la tabla general, Del Toro finalizó en el sexto lugar.

      El Tour tendrá un total de 3 mil 338 kilómetros a largo de 21 etapas y este domingo se correrá la segunda etapa en un tramo de 168.5 km entre Tarragona y Barcelona.

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