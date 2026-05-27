Buffalos San Luis lanza convocatoria

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Luego de concluir sus recientes temporadas y realizar un análisis del trabajo realizado en el emparrillado, el Buffalos San Luis Potosí comenzó oficialmente la preparación rumbo a sus categorías Infantiles 2026.

La organización potosina lanzó la invitación para que niñas y niños nacidos entre 2011 y 2018 se integren a una de las instituciones con mayor tradición dentro del futbol americano en San Luis Potosí, buscando fortalecer sus filas con una nueva generación de jugadores que defenderán los colores azul, rojo y blanco.

Con la intención de ajustar estrategias, reforzar líneas y regresar más fuertes para la próxima campaña, Buffalos mantiene firme su apuesta por el desarrollo deportivo desde las categorías formativas, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la pasión y el carácter tanto dentro como fuera del campo.

Dentro de la institución existe la convicción de que el principal objetivo va más allá de los resultados deportivos, enfocándose también en la formación integral de niñas y niños interesados en el futbol americano, inculcando compromiso, responsabilidad y amor por el deporte.

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El pasado fin de semana, la organización cerró actividad en distintas categorías con resultados adversos, encuentros que dejaron enseñanzas importantes tanto para jugadores como para entrenadores, reafirmando la filosofía de aprendizaje constante que caracteriza al equipo.

Bajo el mensaje "¡Aún estás a tiempo, arrancamos en junio!", la organización invitó a la comunidad deportiva potosina a sumarse a un proyecto que durante años se ha consolidado como semillero de atletas y referente del futbol americano en la entidad. Los entrenamientos y actividades se desarrollarán en el Campo Buffalos, ubicado en el Parque Tangamanga I. Para mayores informes, la institución puso a disposición el número telefónico 4444 23 2275.