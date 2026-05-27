logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Fotogalería

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Buffalos San Luis lanza convocatoria

Por Romario Ventura

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Buffalos San Luis lanza convocatoria
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de concluir sus recientes temporadas y realizar un análisis del trabajo realizado en el emparrillado, el Buffalos San Luis Potosí comenzó oficialmente la preparación rumbo a sus categorías Infantiles 2026.

      La organización potosina lanzó la invitación para que niñas y niños nacidos entre 2011 y 2018 se integren a una de las instituciones con mayor tradición dentro del futbol americano en San Luis Potosí, buscando fortalecer sus filas con una nueva generación de jugadores que defenderán los colores azul, rojo y blanco.

      Con la intención de ajustar estrategias, reforzar líneas y regresar más fuertes para la próxima campaña, Buffalos mantiene firme su apuesta por el desarrollo deportivo desde las categorías formativas, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la pasión y el carácter tanto dentro como fuera del campo.

      Dentro de la institución existe la convicción de que el principal objetivo va más allá de los resultados deportivos, enfocándose también en la formación integral de niñas y niños interesados en el futbol americano, inculcando compromiso, responsabilidad y amor por el deporte.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El pasado fin de semana, la organización cerró actividad en distintas categorías con resultados adversos, encuentros que dejaron enseñanzas importantes tanto para jugadores como para entrenadores, reafirmando la filosofía de aprendizaje constante que caracteriza al equipo.

      Bajo el mensaje "¡Aún estás a tiempo, arrancamos en junio!", la organización invitó a la comunidad deportiva potosina a sumarse a un proyecto que durante años se ha consolidado como semillero de atletas y referente del futbol americano en la entidad. Los entrenamientos y actividades se desarrollarán en el Campo Buffalos, ubicado en el Parque Tangamanga I. Para mayores informes, la institución puso a disposición el número telefónico 4444 23 2275.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fundación Freedom lanza campaña contra trata sexual infantil en Mundial
      Fundación Freedom lanza campaña contra trata sexual infantil en Mundial

      Fundación Freedom lanza campaña contra trata sexual infantil en Mundial

      SLP

      El Universal

      En México, la trata sexual infantil crece con la llegada de turistas durante la Copa Mundial.

      Pep Guardiola revive su paso por Dorados en México
      Pep Guardiola revive su paso por Dorados en México

      Pep Guardiola revive su paso por Dorados en México

      SLP

      El Universal

      El exfutbolista español destacó en entrevistas el afecto por la gente de Dorados y la experiencia vivida.

      Selección mexicana confirma 25 jugadores rumbo al Mundial 2026
      Selección mexicana confirma 25 jugadores rumbo al Mundial 2026

      Selección mexicana confirma 25 jugadores rumbo al Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Javier Aguirre suma a Santiago Giménez, Obed Vargas y Johan Vásquez a los trabajos del Tricolor en el CAR.

      Naomi Osaka sorprende con su atuendo en partido inaugural en París
      Naomi Osaka sorprende con su atuendo en partido inaugural en París

      Naomi Osaka sorprende con su atuendo en partido inaugural en París

      SLP

      AP

      La tenista japonesa combinó un vestido dorado con una falda ceremonial en su debut en París.