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Buffalos SLP realizó la entrega de jerseys

Por Romario Ventura

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Buffalos SLP realizó la entrega de jerseys
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      La organización Buffalos celebró su tradicional Ceremonia de Entrega de Jerseys, un evento que marcó el inicio oficial de una nueva temporada y reafirmó los valores que distinguen al programa de futbol americano. La ceremonia, realizada en el Salón del Ecomuseo del Parque Tangamanga, reunió a jugadores, cuerpo técnico y familiares en un ambiente de orgullo, compromiso y unidad.

      Durante el acto, cada integrante del equipo recibió el uniforme que portará a lo largo de la campaña, un momento cargado de significado al representar el compromiso de defender los colores de Buffalos con disciplina, carácter y sentido de pertenencia. Bajo el lema "Un equipo, una familia, un objetivo", la organización destacó que el verdadero éxito comienza con la unión de todos sus integrantes.

      El head coach Carlos Hernández resaltó la importancia de este momento para los jugadores, al señalar que el jersey simboliza mucho más que una prenda deportiva.

      "La entrega del jersey representa un compromiso. No es solamente vestir los colores de Buffalos, es entender la responsabilidad que implica pertenecer a esta familia. Queremos formar jugadores competitivos, pero, sobre todo, personas con disciplina, respeto y carácter. Quien recibe este uniforme también recibe la confianza de todo un programa que cree en él y en su capacidad para dejar huella", expresó.

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      Como parte de la ceremonia, también fue presentada la nueva imagen de Buffalos, con los uniformes de local y visitante que utilizará el equipo durante la temporada. La nueva indumentaria conserva los tradicionales colores rojo, azul y blanco, incorporando un diseño moderno que refleja la evolución del programa y su intención de competir al más alto nivel sin perder su identidad.

      La organización destacó que la entrega de jerseys representa la renovación del compromiso con su historia, sus jugadores y las familias que respaldan el proyecto, reafirmando que el objetivo principal va más allá de los resultados deportivos.

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