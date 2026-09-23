Buscan las artes marciales mixtas, llegar a JJOO

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NAGOYA, Japón.- Las artes marciales mixtas —sin la jaula de alambre y con menos sangre y caos— podrían llegar a los Juegos Olímpicos.

Es una posibilidad remota. Sin embargo, una versión del deporte, un tipo de "MMA Light", se disputa en los Juegos Asiáticos, que duran dos semanas. La campaña para llevar el deporte a los Juegos Olímpicos de Brisbane en 2032 está encabezada por el multimillonario chino Gordon Tang.

"Hemos desarrollado un conjunto de reglas centrado específicamente en la seguridad y el bienestar de los atletas, y alineado con los valores olímpicos", indicó Tang. "El debut de las MMA en los Juegos Asiáticos es un paso importante en ese camino".

Tang dirige la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (FIMMA, por sus siglas en inglés), uno de los muchos grupos que buscan representar a un deporte global muy fragmentado.

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La jaula

Eliminar la jaula es imprescindible para tener alguna posibilidad de ingresar. Pero con jaula o sin jaula, el camino para obtener la aprobación del Comité Olímpico Internacional es arduo.