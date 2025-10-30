Buscará R. Madrid compensación de la UEFA

MADRID.- El Real Madrid buscará una compensación de la UEFA después de que un tribunal español desestimó las apelaciones presentadas por el organismo del fútbol europeo contra un fallo que decía que el ente rector infringió la legislación de libre competencia de la Unión Europea al bloquear los planes para una Superliga.

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el miércoles las apelaciones que también fueron presentadas por La Liga española y la federación nacional de fútbol.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2023 que las reglas existentes en 2021 utilizadas por los entes rectores del fútbol —UEFA y FIFA— para bloquear la Superliga iban violaban la legislación de la UE y abusaban de su dominio en el mercado.

En un comunicado, el Madrid expresó que “celebra” que el tribunal español desestimando las apelaciones, “confirmando que la UEFA, en el tema de la Superliga, infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea... con abuso de su posición de dominio”. “El club anuncia que seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados, al tiempo que pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos”, añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El veredicto del tribunal español se produce cuatro años y medio después de que el proyecto de la Superliga —aparte a la Liga de Campeones— colapsara en 48 horas tras ser lanzado por 12 clubes de España, Italia e Inglaterra, en medio de una feroz reacción de los aficionados y legisladores.

La UEFA dijo el miércoles que el último fallo “no valida el fallido proyecto de ‘Superliga’ que fue anunciado en 2021”.

“Tampoco socava las reglas de autorización actuales de la UEFA, adoptadas en 2022 y actualizadas en 2024, que siguen plenamente en vigor”, dijo el organismo de fútbol. “La UEFA revisará cuidadosamente el fallo antes de decidir sobre cualquier paso adicional”.

La Liga española dijo que respetaba el nuevo fallo del tribunal, pero minimizó su importancia, al afirmar que “la resolución no aprueba ni avala ningún formato específico de competición, ni hace referencia al proyecto inicial anunciado en 2021, que posteriormente ha sido modificado por sus promotores”.

“La decisión judicial se centra exclusivamente en aspectos procedimentales, estableciendo que los sistemas de autorización deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables, sin pronunciarse sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos”, agregó.