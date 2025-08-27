logo pulso
Cadillac apaga rumores sobre llegada de Horner

Por AP

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Cadillac apaga rumores sobre llegada de Horner

El nuevo equipo de Cadillac en la F1 negó rotundamente los informes que sugerían que estaba considerando contratar al despedido director de Red Bull, Christian Horner, para formar parte de lo que será el undécimo equipo en la parrilla de Fórmula Uno la próxima temporada.

Horner fue despedido abruptamente tras el Gran Premio de Gran Bretaña el mes pasado sin que se diera una razón para su destitución. El despido puso fin a un período de 20 años que incluyó ocho títulos de pilotos de F1 y recientes turbulencias que siguieron al equipo dentro y fuera de la pista.

Informes recientes afirmaban que Horner podría aterrizar en Cadillac, que debutará la próxima temporada en la F1. Pero Dan Towriss, CEO del equipo Cadillac de Fórmula 1 y de TWG Motorsports, aseguró durante el anuncio de los pilotos Valtteri Bottas y Sergio Pérez, que no estaba contratando a Horner.

“No ha habido conversaciones con Christian Horner. No hay planes para hacerlo”, dijo Towriss. “Me gustaría cerrar oficialmente ese rumor”.

Luego elogió a Graeme Lowdon, el actual director del equipo Cadillac.

“Nuestro respaldo es 100% para Graeme Lowdon”, afirmó Towriss.

Horner fue director de Red Bull desde que ingresó a la F1 como constructor de tiempo completo en 2005.

