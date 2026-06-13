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Canadá impide la entrada de Partey

Por El Universal

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Canadá impide la entrada de Partey
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      ROMA.- Canadá le negó la visa de ingreso al país al mediocampista ghanés Thomas Partey, jugador del Villarreal, porque tiene varias denuncias en Gran Bretaña por violación y violencia sexual, según informó la FIFA.

      La entidad explicó que el futbolista de 32 que pasó al club español en la pasada temporada procedente del Arsenal "no podrá sumarse a la concentración de la selección ghanesa que debutará en el Mundial frente a Panamá el miércoles en Toronto porque el gobierno canadiense le negó la visa de ingreso".

      Según los medios de prensa británicos, Partey fue imputado en julio del año pasado por la Policía Metropolitana de Londres por cinco casos de violación y otro por acoso sexual y, en febrero de este año, volvió a ser denunciado por dos violaciones que habría cometido entre 2020 y 2022.

      El mediocampista, que se declaró inocente de los cargos que se le imputan, será procesado el año entrante, pero por lo pronto se perderá el Mundial porque "si cometió un delito o está condenado por un delito no puede ser autorizado a ingresar a Canadá", explicó el gobierno de ese país en su página oficial.

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      Partey había ingresado junto con la selección de Ghana sin problemas el 4 de junio a Boston, Estados Unidos, cuyas autoridades, en cambio, les negaron la visa a otros protagonistas de esta Copa del Mundo como el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, designado por la FIFA y apuntado por sus supuestos vínculos con grupos terroristas.

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