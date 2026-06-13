Canadá perdona a Bosnia en casa

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TORONTO.- Cyle Larin saltó de la banca y anotó con la primera pelota que tocó para que el coanfitrión Canadá consiguiera el viernes su primer punto en su tercera participación en la Copa del Mundo, rescatando el viernes un empate 1-1 contra Bosnia-Herzegovina.

Canadá jugó a la sombra de la icónica Torre CN de Toronto y ante un mar de aficionados vestidos de rojo que coreaban "¡Ca-na-da!", entre ellos el actor Ryan Reynolds y la estrella de hockey Connor McDavid.

A los 78 minutos, apenas dos después de ingresar al partido, Larin recibió de espaldas el pase de Promise David, se volteó para sacudirse la marca de un defensor y definió con un derechazo.

El gol fue apenas el segundo de Canadá en su trayectoria en los mundiales. Perdieron sus tres partidos en el Mundial de 1986 en México y lo mismo ocurrió en sus tres encuentros hace cuatro años en Qatar.

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Jovo Lukic, quien entró como reemplazo por lesión, marcó de cabeza tras un tiro de esquina a los 21 minutos para adelantar a los bosnios, que se clasificaron su segundo Mundial.

Lukic fue titular en lugar de Edin Dzeko (hombro) y Haris Tabakovic (motivo no revelado). Apareció en una posición ideal para culminar una jugada a balón parado: el capitán Sead Kolasinac prolongó con un leve toque de cabeza un remate tras el córner cobrado por Ivan Basic. El tanto fue el primero de Lukic con la selección, estampado en apenas su cuarta aparición internacional.