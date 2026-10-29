Canel´s-Java resiste en la "Etapa Reina"

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La "Etapa Reina" de la 65ª Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala 2026, con un exigente recorrido de 139,4 kilómetros desde Catarina, San Marcos, hasta el cierre dramático en Quetzaltenango, puso a prueba el liderato de los ciclistas del equipo Canel´s-Java. A pesar de los duros ascensos en el altiplano occidental que amenazaban con sentenciar la competencia, la escuadra mexicana logró reaccionar a tiempo en la alta montaña para rescatar sus principales objetivos del día.

Durante la primera mitad del trayecto en terreno llano, se disputaron tres metas volantes dominadas por escapadas que no afectaron la posición de Owen Wright, permitiéndole mantenerse firme de manera matemática como el líder absoluto de esta modalidad. Sin embargo, el verdadero reto comenzó en la escalada hacia Santa María de Jesús en Zunil. Una fuga de seis corredores obligó al pelotón perseguidor, donde viajaba Miguel Díaz, a realizar un esfuerzo mayúsculo para recortar una diferencia que superaba los seis minutos frente a los punteros.

El dramático cierre en Quetzaltenango consolidó al guatemalteco Wilson Chonay como el ganador de la jornada, mientras que el colombiano Cristian David Rico asumió el liderato general de la Vuelta. Por parte de Canel´s-Java, Miguel Díaz fue el mejor clasificado del equipo al cruzar la meta en la undécima posición, lo que le permitió escalar al octavo puesto de la clasificación general individual. Por su parte, Ángel Camacho defendió con éxito su lugar en el top tres de la categoría Sub-23, cerrando un día de alta exigencia donde el equipo logró mantener vivas sus aspiraciones en los lideratos secundarios del certamen.