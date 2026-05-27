Canel´s llega fuerte a la 5ta. fecha Nascar

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La temporada 2026 de la NASCAR México Series 2026 continúa acercándose a su etapa decisiva y la escudería Canel´s Racing/Team GP arribará fortalecida a la quinta fecha del campeonato, programada para los próximos 6 y 7 de junio en el Óvalo Aguascalientes México.

El piloto Rubén García Jr., al volante del auto número 88 patrocinado por Canel´s, Logitech G, Mobil y Laboratorio Tequis, se mantiene como líder general del campeonato, mientras que su compañero de equipo Max Gutiérrez logró ascender hasta la tercera posición del estado general tras la complicada cuarta fecha disputada en Puebla.

La ronda anterior representó uno de los mayores retos de la temporada para la escudería, ya que desde las prácticas y sesiones de calificación el equipo enfrentó dificultades para encontrar el balance ideal de los autos. Sin embargo, la capacidad de reacción y el trabajo estratégico permitieron revertir el panorama para cerrar la competencia con ambos pilotos peleando posiciones dentro del Top 3.

Tanto Rubén García Jr. como Max Gutiérrez estuvieron cerca de concretar un doble podio para la organización, resultado que finalmente se tradujo en puntos importantes para mantenerse entre los protagonistas del campeonato.

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Tras la carrera en Puebla, Rubén García Jr. destacó la capacidad de recuperación del equipo durante un fin de semana complicado. "Aunque no logramos la victoria en Puebla, me voy contento porque demostramos la verdadera esencia del equipo: nuestra capacidad para transformar un fin de semana complicado en un resultado favorable para el campeonato. Nos faltó sumar puntos en el stage para ampliar un poco más la ventaja sobre el segundo lugar, pero seguimos firmes en el liderato", comentó el piloto potosino.

Por su parte, Max Gutiérrez reconoció las complicaciones que enfrentó la escudería durante la cuarta fecha, aunque resaltó la reacción del equipo para rescatar un resultado positivo. "Puebla fue un fin de semana muy complicado para todo el equipo, especialmente el sábado, donde no encontrábamos el ritmo ideal. Arrancamos desde una posición difícil y después sufrimos un contacto que desalineó el auto, además de una pinchadura que nos hizo perder vueltas. Poco a poco fuimos recuperando terreno con una estrategia agresiva y al final logramos meternos en la pelea por el Top 3", señaló.

Previo a la competencia en Aguascalientes, el campeonato general marcha con Rubén García Jr. en la primera posición con 173 puntos, seguido de Eloy Sebastián con 164 unidades y Max Gutiérrez en el tercer sitio con 159 puntos. El Top 10 lo completan Alex de Alba, Rodrigo Rejón, Rubén Rovelo, Germán Quiroga, José Luis Ramírez, Irwin Vences y Julio Rejón.