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Paris Saint-Germain ganó la Supercopa de la UEFA por segundo año consecutivo al vencer a Aston Villa 2-1 el miércoles gracias al gol de Désiré Doué en la segunda parte, en el tradicional partido inaugural de la temporada europea de fútbol.

Gol decisivo de Désiré Doué en la Supercopa

El tanto de Doué en el minuto 61, tras correr para recibir el pase de Ousmane Dembélé, fue anulado inicialmente por fuera de juego, pero el gol fue concedido después de una revisión de video.

El potente gol inicial de Khvicha Kvaratskhelia en el minuto 20 fue neutralizado por una volea de Brian Madjo, un delantero de 17 años que debutó oficialmente con el Villa pocos días después de recibir autorización para jugar tras una disputa con la FIFA por su inscripción.

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Es el primero de hasta seis trofeos posibles esta temporada para el PSG, que se convirtió en el primer equipo en ganar títulos consecutivos de la Supercopa desde el Real Madrid (2016 y 17).

La Supercopa es un partido anual al inicio de la temporada entre los ganadores más recientes de la Liga de Campeones (PSG) y la Liga Europa (Villa).

Árbitro Omar Artan y la controversia en la Supercopa

El partido en Salzburgo, Austria, fue arbitrado por Omar Artan, el somalí a quien Estados Unidos le prohibió oficiar en la Copa del Mundo pocos días antes del inicio del torneo de la FIFA por preocupaciones relacionadas con el proceso de verificación. Funcionarios de Estados Unidos afirmaron que Artan tenía vínculos con organizaciones terroristas, aunque sin aportar pruebas.

La UEFA respondió al elegir a Artan —un árbitro considerado el mejor de África la temporada pasada— para dirigir la Supercopa, en una demostración de fuerza del organismo rector del fútbol europeo en medio de su creciente distanciamiento con la FIFA.

Esa desarmonía ha aumentado desde entonces, con la UEFA encabezando la campaña para destituir a Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA por su reciente —y abortado— plan de vender una participación en la Copa del Mundo.

Artan fue el primer árbitro no europeo en dirigir la Supercopa.

Otra temporada, otro trofeo para el PSG

Tras ganar cinco títulos la temporada pasada, el PSG ya vuelve a la caza de trofeos —y podría sumar un segundo en la campaña 2026-27 cuando se enfrente al Lens en el Trofeo de Campeones el domingo. Es un partido entre los ganadores de la liga y la copa de la temporada pasada en Francia.

Doué fue uno de los jugadores del PSG que solo regresó a los entrenamientos el lunes tras la Copa del Mundo, pero el entrenador Luis Enrique le dio la titularidad y demostró ser el ganador del partido.

El delantero de 21 años se escapó sin oposición tras enganchar el pase de Dembélé a la espalda de la defensa del Villa y colocó un disparo de zurda al ángulo lejano. Luego se levantó la bandera por fuera de juego, pero una revisión del VAR mostró que el lateral derecho del Villa Matty Cash estaba habilitando a Doué.

Artan concedió el gol tras la revisión y Doué celebró con el puño en alto, encantado.

Kvaratskhelia fue el jugador más destacado del PSG en la primera parte y su gol fue hipnótico cuando recortó desde la izquierda y sacó un disparo feroz y ascendente junto al poste cercano.

Brian Madjo, joven promesa en Aston Villa

Recuerden el nombre: Brian Madjo.

Fue un debut notable del adolescente de complexión poderosa que nació en el norte de Londres, ha jugado tres partidos amistosos con Luxemburgo y ahora ha decidido representar a Inglaterra.

Madjo se unió al Villa procedente del club francés Metz en enero, pero la FIFA bloqueó su inscripción porque sus reglas de transferencias limitan los movimientos internacionales de jugadores menores de 18 años. El Villa apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y se le dio la razón la semana pasada, lo que le permitió debutar con su club como el jugador más joven en participar en una Supercopa.

Por momentos causó estragos a la pareja de centrales de élite del PSG, Willian Pacho y Marquinhos, y pudo haber marcado dos o tres goles antes de finalmente anotar al rematar el centro de John McGinn con una volea al techo de la red.

Momentos antes, Madjo se abrió paso a empujones ante Pacho y estrelló un disparo en el poste.

Fue la cuarta derrota consecutiva en la Supercopa para el técnico del Villa Unai Emery, cuyas otras derrotas fueron con el Sevilla (dos veces) y el Villarreal.