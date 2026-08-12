Trump anuncia salida de Karoline Leavitt como secretaria de prensa

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WASHINGTON (AP) — La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la persona más joven en ocupar el cargo, dejará el puesto a finales de mes, anunció el presidente Donald Trump el miércoles.

Leavitt, de 28 años, regresó hace poco a la Casa Blanca tras tomarse una breve licencia por el nacimiento de su segundo hijo en mayo.

Leavitt ha sido una de las defensoras más visibles del movimiento "Make America Great Again" de Trump. El presidente republicano la describió como una de sus "asesoras de mayor confianza" en una publicación en redes sociales en la que anunció su salida.

Trump manifestó que Leavitt "dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia, una decisión que entiendo y respeto totalmente. Karoline pasará ahora a ser una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano, mientras trabajamos para desafiar a la Historia y ganar de manera concluyente las elecciones de mitad de mandato".

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Leavitt regresó hace poco al trabajo tras tomarse una licencia después del nacimiento de su hija en mayo. También tiene un hijo de 2 años.

"La verdad es que desde que regresé a la Casa Blanca después del nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor mamá que mis dos hijos pequeños merecen mientras dedico el tiempo constante, la energía y la atención que requiere la secretaria de prensa de la Casa Blanca — y por eso finalmente he tomado la agridulce decisión de dejar la Casa Blanca y emprender un nuevo capítulo en mi vida", dijo Leavitt en redes sociales.

Trump no delineó planes sobre quién podría reemplazarla en el cargo.

Leavitt trabajó como portavoz de MAGA Inc., un super PAC que apoya a Trump, antes de unirse a su campaña de 2024. En 2022, se postuló para el Congreso en Nueva Hampshire, ganando una primaria republicana de 10 candidatos antes de perder ante el representante demócrata Chris Pappas.

Durante el primer paso de Trump por la Casa Blanca, Leavitt trabajó como asistente de prensa en la oficina de prensa presidencial. Luego se convirtió en directora de comunicaciones de la representante republicana de Nueva York Elise Stefanik.

Razones personales detrás de la salida de Karoline Leavitt

Trayectoria política y profesional de Karoline Leavitt

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