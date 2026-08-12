Empresa de transporte en Lima suspende actividades tras ataques extorsivos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LIMA (AP) — Una empresa de transporte público de Lima suspendió el miércoles sus actividades luego de que una de sus unidades fuera baleada tras una serie de ataques extorsivos ejecutados tras el inicio del plan de seguridad de la presidenta Keiko Fujimori, quien pidió "paciencia" asegurando que no puede "dar resultados en 15 días".

Ataques extorsivos afectan empresa de transporte en Lima

El ataque contra el bus de la empresa 41, que recorre la capital de norte a sur por más de 50 kilómetros, fue el tercero del martes. Los delincuentes dispararon cuatro veces al vehículo cerca de la medianoche; el chofer esquivó los tiros, pero los criminales dejaron un papel con un teléfono con código de Colombia para coordinar los pagos extorsivos y advirtiendo a los transportistas que si salían a trabajar el miércoles iban a morir.

"Mañana chofer que sale, chofer que se va", se lee en el papel dejado en la puerta del bus y que fue difundido por canales de televisión locales. La policía confirmó a la prensa que la empresa sufría extorsiones. Desde 2025 los buses de esa empresa han recibido disparos en dos ocasiones y luego mensajes extorsivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La extorsión es uno de los delitos que más afecta a los peruanos y los más perjudicados son los transportistas, quienes son asesinados si no pagan a los delincuentes. En 2025 unos 239 transportistas fueron asesinados en Perú, según el observatorio del crimen y la violencia.

Plan de seguridad y respuesta gubernamental

En un segundo ataque, un chofer de un minibús quedó herido en una vía de 13 kilómetros que conecta el puerto del Callao y la capital luego de que su vehículo recibió cuatro tiros. En el tercer ataque otro bus que conecta el este de Lima con el Callao acabó con los vidrios rotos por cuatro hombres que exigían pagos.

El sábado, el gobierno lanzó de forma discreta el plan Escudo donde militares y policías cuidarán algunos de los más de 22.000 vehículos y terminales del transporte público de Lima, para evitar ataques extorsivos. Esa misma noche la puerta de la terminal sur de la empresa 73 fue tiroteada y la compañía dejó de funcionar tres días. Casi todos los ataques extorsivos ocurren en la periferia capitalina donde vive la mayoría de los 10 millones de vecinos y que cuentan con escasa vigilancia policial en sus espacios públicos.

Los expertos y algunos legisladores opositores han cuestionado el enfoque gubernamental porque fue aplicado sin éxito por los últimos gobiernos y sugieren concentrarse en aumentar la inteligencia humana y electrónica.

Keiko Fujimori, quien asumió la presidencia el 28 de julio, pidió "paciencia" y confianza en su gestión durante una actividad pública, señalando que "no podemos dar resultados en 15 días".

Aseguró que el plan de su gobierno es diferente y se caracteriza por motivar a policías y militares, buscar coordinación entre instituciones que antes se criticaban y el uso de una estrategia "donde se utiliza la inteligencia".

La fiscalía indicó que entre enero y el 17 julio se registraron 107 ataques criminales extorsivos al transporte público en la capital, pero no detalló el número de asesinados.

En las recientes elecciones presidenciales la principal preocupación de los peruanos fue la lucha contra el crimen, en especial las extorsiones que agobian a los negocios y que se han expandido por casi todo Perú. Las denuncias por este delito pasaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.

Fujimori ganó tras prometer acabar con el crimen y en su campaña electoral recordó que actuaría como su padre —el fallecido y sentenciado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)— en cuya gestión se capturó a los líderes del grupo violento Sendero Luminoso.